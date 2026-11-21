Autoridades mexicanas y estadounidenses detienen a Fausto Isidro Meza Flores alias Chapo Isidro, líder de Beltrán Leyva, en Guasave, Sinaloa, el 20 de noviembre.

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una significativa operación de seguridad el 20 de noviembre en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores. Este individuo, ampliamente conocido por su alias Chapo Isidro, es reconocido por las agencias gubernamentales como una figura de alto mando dentro de la organización criminal Beltrán Leyva. El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales federales en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, marcando un hito en la persecución de líderes del crimen organizado en la región.

Orígenes y Perfil de Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores se consolidó como uno de los operadores principales del grupo delictivo Beltrán Leyva, entidad que surgió en el año 2008 tras la ruptura de alianzas con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República emitió en su contra una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y crímenes contra la salud, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una orden de extradición vigente. Las autoridades estadounidenses lo señalan por presunta participación en el tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, manteniéndolo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

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Mecanismo de la Captura en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad detalló que el operativo se estructuró en tres fases críticas ejecutadas por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos comisionados locales. Las Fuerzas Especiales Lobos y los Murciélagos ingresaron al objetivo con sigilo, estableciendo un perímetro de seguridad ante la resistencia armada. Los elementos federales enfrentaron disparos y lanzamientos de explosivos antes de ingresar al inmueble, donde lograron detener a los objetivos principales sin reportar bajas inmediatas.

Compañeros de Detención y Estructura

Junto con Fausto Isidro Meza Flores, fueron capturados otros dos individuos clave para la jerarquía de la organización. Germán N, alias Serafín, fue identificado como el segundo al mando del grupo, mientras que José N operaba como el responsable financiero de las actividades ilícitas. La detención simultánea de estos tres sujetos debilita significativamente la cadena de mando y las finanzas de la célula operativa que controlaba territorios en Sinaloa.

Despliegue de Seguridad y Bloqueos Viales

Tras la operación, se registraron bloqueos carreteros en los municipios de Ahome, Guasave, Guamúchil y Navolato, donde se colocaron vehículos para restringir el tránsito y generar tensiones. La Secretaría de Seguridad activó el plan antibloqueo en coordinación con autoridades estatales para liberar las vías y garantizar la tranquilidad de la población. Los ciudadanos fueron instruidos para permanecer informados a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil durante el despliegue de refuerzos.

Impacto Judicial y Evidencias

Los detenidos fueron trasladados por vía aérea hacia la Ciudad de México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal. Videos difundidos en redes sociales, incluyendo grabaciones del periodista Eric Daugherty, muestran maniobras de helicópteros militares y enfrentamientos armados que coinciden con los reportes oficiales. Este evento destaca como una de las acciones más relevantes contra estructuras criminales recientes, dada la gravedad de los cargos que enfrenta Meza Flores en ambas jurisdicciones.