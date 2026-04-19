Crimen Organizado Usa Secuestros de Funcionarios para Presionar Autoridades en Edomex y Guerrero

El crimen organizado emplea una nueva táctica: secuestrar a funcionarios públicos para ejercer presión sobre autoridades estatales y municipales. Dos casos recientes en el Estado de México y Guerrero, uno de ellos vinculado a la Familia Michoacana, evidencian esta peligrosa estrategia. Se detalla la desaparición del director de agua de Malinalco y el secuestro y posterior liberación del alcalde de Taxco y su padre, resaltando la creciente inseguridad y la vulnerabilidad de los servidores públicos ante estos grupos delictivos.

El crimen organizado ha intensificado una nueva y alarmante estrategia: la privación de la libertad de funcionarios públicos como método de presión sobre diversas autoridades. En un lapso de tan solo una semana, se han documentado al menos dos secuestros en estados clave como el Estado de México y Guerrero . Las investigaciones preliminares apuntan a que, en al menos uno de estos casos, el cartel de la Familia Michoacana estaría directamente implicado.

El pasado miércoles, la noticia de la desaparición de Rogelio Poblete, director del organismo de agua del municipio de Malinalco, Estado de México, conmocionó a la comunidad. Los informes indican que Poblete se presentó en las instalaciones del Ayuntamiento, sin embargo, fue interceptado por un grupo de individuos armados que, presuntamente, lo habrían secuestrado. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos. Este medio intentó contactar al área de comunicación social para obtener declaraciones de la alcaldesa, pero no se obtuvo respuesta. La desaparición de este servidor público se produce un día después de que la presidenta municipal, Marlene Nieto, encabezara una importante reunión de seguridad.

En este encuentro, se coordinaron esfuerzos entre la dirección de seguridad pública municipal, autoridades estatales y federales para atender las solicitudes ciudadanas y fortalecer la salvaguarda de la tranquilidad de los habitantes. La estrategia de seguridad se torna fundamental en Malinalco, un municipio que, según información de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, presenta presencia de integrantes del cartel de la Familia Michoacana. No obstante, en ocasiones anteriores, las autoridades han logrado la detención de individuos vinculados también con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que evidencia un complejo panorama de actividades ilícitas en la región.

El municipio es actualmente gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, cuya fuerza política en la zona ha enfrentado momentos críticos en materia de seguridad. Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de enero de 2025, cuando tres elementos de la policía municipal fueron asesinados a balazos, presuntamente por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Tras un emotivo homenaje a los fallecidos, fue hasta el 8 de mayo de ese mismo año que se anunció la detención de Diego 'N', un sujeto de 24 años de edad, presuntamente involucrado en el crimen y con nexos con el cartel michoacano.

Otro suceso relevante en la última administración municipal ocurrió el 15 de marzo, hace aproximadamente un mes, cuando se reportó el secuestro de un tamalero local por un grupo armado. Este evento desencadenó un bloqueo de vialidades por parte de los vecinos, quienes, a pesar de las afectaciones que pudiera causar a locales y visitantes, exigieron justicia en este Pueblo Mágico. La movilización fue disipada tras la intervención de fuerzas federales y un diálogo con autoridades mexiquenses, pero sirve como testimonio de la persistente problemática de seguridad.

La legisladora local por Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas, expresó su expectativa ante el curso de las investigaciones oficiales. 'Estamos en espera de investigaciones; a mí ahorita no me gustaría hablar sobre ese tema por lo delicado que significa, es la vida de una persona. Yo también, más bien, tocaría el problema que ocurre constantemente en el sur de nuestro estado, es realmente preocupante. Te levantan, no importa a qué te dediques, ni cuál sea tu desempeño. Vemos el caso del presidente municipal de Taxco, que apareció en el Estado de México; es triste y, si eso le pasa al presidente municipal, imaginemos qué es lo que nos pasa a nosotros, a cualquier ciudadano de a pie', declaró la diputada, haciendo énfasis en la vulnerabilidad generalizada.

El caso del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, se convirtió en un foco de atención para las autoridades federales. Ambos fueron localizados con vida en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México, tras ser secuestrados, presuntamente por miembros del cartel de la Familia Michoacana. La desaparición del padre del edil se reportó el sábado 11 de abril, lo que habría llevado al alcalde a entablar negociaciones con el grupo criminal en un intento por recuperarlo. La desaparición de ambos fue confirmada el lunes siguiente, y posteriormente fueron hallados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en la zona limítrofe entre ambas entidades. A pesar de que fueron trasladados a Iguala para continuar con las investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) confirmó que su ausencia fue orquestada por este grupo delictivo originario de Michoacán, subrayando la gravedad de las acciones del crimen organizado y su impacto directo en la esfera pública





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