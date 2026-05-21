Criminales Financiaron Campañas Electorales en Morelos, Causando Extorsión y Ataques Políticos

Criminales en Morelos financiaron campañas electorales en el 2024, intimidando y atacando a sus adversarios políticos. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una red criminal que incluye alcaldes, exfuncionarios y empresarios. Operativos federales han congelado cuentas de personas implicadas en delitos contra la salud y la seguridad.

Criminales financiaron campañas electorales en el 2024 para penetrar la estructura política en ocho municipios de Morelos, informó esta noche la Fiscalía General de la República ( FGR ).

Candidatos y criminales usaron en ese momento su poder para intimidar y llevar a cabo ataques en contra de sus adversarios políticos, además de ganar posiciones a través de las urnas, señaló Ulises Lara Ruiz, vocero de la FGR. El crimen penetró desde la elección de 2024 en municipios como Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, no solo a través de funcionarios y exfuncionarios, también con la complicidad de empresarios.

De acuerdo con autoridades, son ocho municipios de Morelos en los que operaba la red criminal, cuyos representantes tenían contacto directo con Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, quien es señalado como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la entidad. Los delincuentes fueron encabezados en la función pública por Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan; Irving ‘N’, exalcalde de Yecapixtla; Horacio ‘N’, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián ‘N’, empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan ‘N’, tesorero municipal; y Arisbel Rubí ‘N’, excandidata en Atlatlahucan.

Se dedicaron a la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo y el secuestro. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que se les acusará por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Ulises Lara Ruiz dijo que se dedicarán a desmantelar la estructura criminal por completo.

Congelan cuentas a implicados Esta tarde, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que autoridades federales ejecutaron múltiples operativos para desarticular una red criminal en Morelos, en la cual participaban alcaldes, exfuncionarios y empresarios. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron órdenes de cateo en domicilios de ese estado y en Querétaro para detener a los implicados, quienes son señalados por extorsionar, amenazar y llevar a cabo cobros ilegales a la ciudadanía.

Comerciantes, transportistas y familias presentaron las denuncias en contra de los alcaldes y exfuncionarios, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

'Se iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales', dijo Harfucha. Harfucha señaló que desde abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para frenar a la red criminal que también se dedicaba a los homicidios, al robo de vehículos y al trasiego de droga. Autoridades buscan también a Jesús ‘N’, alcalde de Cuatla





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