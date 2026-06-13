Criminalización de familias de desaparecidos durante el Mundial 2026: el caso Ayotzinapa

Padres de los 43 normalistas denuncian bloqueo policial y exigen justicia; organizaciones señalan un patrón de criminalización contra víctimas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

La retención de autobuses con estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan, los operativos policiacos contra colectivos de búsqueda y los señalamientos oficiales sobre el financiamiento de las movilizaciones encendieron las alertas de organizaciones de derechos humanos , que acusaron un patrón de criminalización contra familiares de personas desaparecidas en el marco de las protestas realizadas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Mientras los padres de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron que se les impidió ingresar a la Ciudad de México para sostener una reunión con autoridades federales, colectivos de búsqueda y Amnistía Internacional advirtieron que las protestas de víctimas no deben ser tratadas como amenazas al orden público ni enfrentar obstáculos para ejercer su derecho a la manifestación. Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa denunciaron este viernes que un operativo policial impidió el ingreso de normalistas y familiares a la capital del país, lo que frustró una reunión que buscaban sostener con autoridades federales para exigir avances en la investigación del caso.

En conferencia de prensa, los padres señalaron que la movilización formaba parte de una jornada de protesta realizada del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México. Sin embargo, aseguraron que desde el inicio de las actividades enfrentaron obstáculos por parte de las autoridades.

De acuerdo con los representantes del movimiento, 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y no pudieron ingresar a la ciudad, lo que provocó altercados verbales entre estudiantes normalistas y elementos de seguridad, luego de que las autoridades impidieran el avance de la caravana que se dirigía a la Ciudad de México. Los padres denunciaron que los autobuses fueron revisados durante varias horas por agentes apoyados con perros entrenados, una medida que consideraron desproporcionada y estigmatizante.

Además, los familiares exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances de las investigaciones y retomar líneas de indagación que, afirman, fueron abandonadas desde 2024, particularmente aquellas relacionadas con información obtenida de documentos militares y comunicaciones interceptadas que apuntaban a posibles rutas seguidas por algunos de los estudiantes tras su detención en Iguala. Ante ello, solicitaron la conformación de una comisión de trabajo integrada por padres y madres de los normalistas, sus representantes legales, la Comisión para la Verdad y la fiscalía especial del caso para revisar de manera exhaustiva los documentos militares y determinar nuevas diligencias de investigación.

Asimismo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las gestiones para concretar la extradición de exfuncionarios señalados en las investigaciones, entre ellos Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece prófugo en Israel. Los padres rechazaron también los señalamientos que los vinculan con intereses políticos o grupos opositores y aseguraron que su movimiento tiene como único objetivo conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos y obtener verdad y justicia.

"Nos mueve el amor a nuestros hijos. No tenemos ideologías ni partidos. Lo único que queremos es saber qué pasó con ellos", expresó una de las madres de familia. María Concepción Guerrero, madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, reprochó que, a casi 12 años de la desaparición de los normalistas, las reuniones con autoridades federales no han arrojado resultados concretos.

"Nos dicen que siguen investigando, que siguen buscando, pero nosotros seguimos sin saber dónde están nuestros hijos. No vamos a dejar esta lucha hasta llegar a la verdad", afirmó. Por su parte, otros padres acusaron al gobierno federal de mantener protegidos a funcionarios que consideran clave para el esclarecimiento de los hechos y criticaron que se criminalicen las protestas de familiares y colectivos de búsqueda.

A las denuncias de los padres y madres de Ayotzinapa se sumaron colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, quienes acusaron un patrón de obstaculización y criminalización contra familiares de personas desaparecidas durante actividades realizadas en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026. Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el uso de la fuerza y las restricciones a la movilización pacífica.

La organización recordó que el derecho a la protesta está protegido por instrumentos internacionales y que las autoridades deben garantizar su ejercicio sin discriminación ni represalias. Asimismo, llamó al gobierno mexicano a cesar cualquier acción que pueda ser interpretada como una criminalización de las víctimas y sus familias.

Colectivos de búsqueda señalaron que en las últimas semanas se han incrementado los operativos policiacos cerca de los puntos donde se realizan protestas relacionadas con desapariciones, lo que genera un clima de intimidación. Subrayaron que las familias de desaparecidos ya enfrentan un dolor inmenso y que ser objeto de hostigamiento policial agrava su sufrimiento.

Los colectivos exigieron que se respete su labor humanitaria y que se investiguen los casos de desaparición con la debida diligencia, sin priorizar la seguridad del evento deportivo sobre los derechos humanos. En este contexto, los padres de Ayotzinapa anunciaron que continuarán con sus movilizaciones y que buscarán el apoyo de organismos internacionales para visibilizar su causa. Afirmaron que no se dejarán amedrentar por la presencia policial y que seguirán exigiendo justicia hasta encontrar a sus hijos.

La comunidad internacional ha mostrado solidaridad con las familias, y diversas organizaciones han solicitado al gobierno mexicano que garantice el acceso a la justicia y cese la criminalización de las víctimas. El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México y en el mundo. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de los padres ni sobre la retención de los autobuses.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que dará seguimiento a las quejas presentadas por los familiares y que verificará que no se hayan cometido violaciones a los derechos humanos durante los operativos. En un comunicado, la CNDH recordó que toda detención o registro debe realizarse con estricto apego a la legalidad y al respeto de la dignidad de las personas.

Las protestas durante el Mundial 2026 han puesto de manifiesto la tensión entre la seguridad de un evento global y la lucha de las víctimas por la verdad. Mientras el país se prepara para recibir a miles de visitantes, las familias de desaparecidos reclaman que su dolor no sea ignorado ni silenciado.

La exigencia de justicia y la defensa de los derechos humanos se han convertido en un eje central del debate público en México, y el caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de las deudas pendientes del Estado mexicano con las víctimas de la violencia y la desaparición forzada





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