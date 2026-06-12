Crimson Desert supera los 6 millones de copias vendidas antes de sus expansiones

El RPG de Pearl Abyss, Crimson Desert, logra vender más de 6 millones de unidades en tres meses, un hito sin precedentes para una IP nueva de un estudio coreano, y anuncia múltiples actualizaciones y un DLC para los próximos meses.

El ambicioso RPG de Pearl Abyss , Crimson Desert , sigue acumulando éxitos y ha alcanzado una cifra histórica para una nueva franquicia antes de recibir sus primeras expansiones.

Ya vendió más de 6 millones de copias en apenas 3 meses. Pearl Abyss prepara nuevas actualizaciones, contenido adicional y futuras expansiones para el exitoso RPG. La apuesta de Pearl Abyss por una nueva propiedad intelectual está dando resultados espectaculares. A solo 3 meses de su lanzamiento, ya logró vender más de 6 millones de copias en todo el mundo, una cifra que lo coloca entre los mayores éxitos comerciales de 2026.

La compañía confirmó el nuevo hito y destacó que fue alcanzado incluso antes de que lleguen las actualizaciones de contenido y expansiones que tiene preparadas para los próximos meses. Crimson Desert, el juego, vendió más de 2 millones de copias durante su primer día en el mercado y logró superar los 5 millones de unidades en apenas un mes. Ahora, la nueva marca de 6 millones confirma que el impulso inicial no se ha detenido.

Pearl Abyss señaló que se trata de un logro sin precedentes para un videojuego para un solo jugador desarrollado por un estudio coreano, especialmente al tratarse de una IP completamente nueva. Ya figura como el segundo juego más vendido de Estados Unidos durante 2026. El director ejecutivo de Pearl Abyss, Jin-young Heo, celebró el éxito del proyecto y agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad.

Según explicó el ejecutivo, el estudio continuará trabajando para mejorar la experiencia y ofrecer nuevas aventuras a los jugadores durante los próximos meses. Crimson Desert representaba una de sus apuestas más ambiciosas tras años de trabajo y desarrollo. El estudio también confirmó recientemente que ya trabaja en múltiples actualizaciones que llegarán entre junio y septiembre.

Entre las novedades planeadas se encuentran mejoras enfocadas en el combate, ajustes para hacer más atractivas algunas escenas de la historia y la incorporación de una función de guardado cruzado que permitirá continuar la partida entre distintas plataformas. Además, Pearl Abyss prepara contenido descargable completamente nuevo. Aunque todavía no comparte detalles concretos sobre esta expansión, todo indica que será algo que emocionará a los jugadores que disfrutan la campaña principal del juego





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