La noticia se refiere a un fellido en el servicio de telefonia de Telcel que ha caus o entrebloqueo de numerosos servicios, illegale unas horas o ms. La falla afect a enredadera ciudades, y se ha producido en simultnea con la falla de otro operador cellsol, Movistar.

La caída del popular servicio de telefonía de Telcel causó además de instantes duros a sus usuarios un grave desabasto de atención telefónica e interbloqueo de muchos servicios de mensajería o videojuegos, como GTA V, en las principales ciudades afectadas.

Cómo ayudar a Telcel: Apoya a Telcel al apagar la factura por un mes, que podrán destinarlo a reparación de infraestructura. Además, puedes seguir a Telcel en las redes sociales o en su sitio web para saber más sobre cómo solicitar ayuda, cómo reportar un problema o mantenerse informado. En redes sociales no dejes de compartir tus experiencias, pero no compartas información que ponga en riesgo a los usuarios o cause pánico.

Aquí te dejamos una lista de ciudades donde se hapresented por caída de Telcel: Cabe mencionar que esta falla de servicio de Telcel se presentó simultáneamente con la caída de Movistar, otro operador móvil de significance en México, sin embargo, las causas aún no se han determinado. Udemy y Coursera: Cursos online que podrán ayudarte en un futuro donde las comunicaciones sean más difícile





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