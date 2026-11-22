La escasez de lluvias y los precios injustos han causado grandes pérdidas al sector agrícola en Manuel Doblado y Yuriria. Agricultores advierten que la falta de apoyo gubernamental y la corrupción amenazan el futuro del campo mexicano.

El cierre del año ha significado un golpe severo para el sector agropecuario en los municipios de Manuel Doblado y Yuriria. La combinación de una pluviometría insuficiente durante la temporada de crecimiento y la recepción de pagos por debajo del valor real de la cosecha ha dejado a los productores en una situación económica crítica. Estas condiciones adversas han impedido que los campesinos recuperen siquiera el costo de los insumos necesarios para la producción.

Lluvias insuficientes e impactos económicos

María de la Luz Torres, delegada del sector agrícola local, confirmó que el rendimiento del año fue desastroso debido a la falta de precipitaciones. La ausencia de agua afectó directamente la capacidad de los agricultores para cubrir los gastos de los insumos aplicados al terreno. A esto se suma el hecho de que los productos fueron adquiridos a precios demasiado bajos, lo que Torres calificó como una situación donde no existe un precio justo para el trabajo del campo.

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La sequía también impactó severamente a la ganadería, una actividad que depende totalmente del agua para la supervivencia adecuada del ganado. Los productores han debido enfrentar la escasez de recursos hídricos esenciales, lo que añade otra capa de dificultad financiera a un año que ya comenzaba con expectativas frustradas. Esta doble problemática, hídrica y económica, ha generado pérdidas significativas para las familias dedicadas al campo.

Voces de la agricultura y advertencias

José Almanza, quien lleva 25 años ofreciendo sus productos en Yuriria, es una figura clave en la reflexión sobre el estado actual de la agricultura en la región. En su comunidad, como en todo México, los agricultores enfrentan obstáculos que les impiden aprovechar el fruto de su esfuerzo. Entre las solicitudes más constantes de los manifestaciones agrícolas destacan la necesidad de combatir la inseguridad y la corrupción, denuncias que resaltan la falta de apoyo y protección por parte de los gobiernos.

Jesús, un agricultor experimentado, expresó su preocupación por la sostenibilidad del sector. Comentó que los productos agrícolas no tienen valor en el mercado, mientras que el costo de las semillas y los fertilizantes sube día con día. Su advertencia es clara: la situación está llevando a los productores al borde del abandono del campo, una tendencia que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía rural.

Resiliencia mediante la colaboración

A pesar de las adversidades, la comunidad de Yuriria ha encontrado formas de seguir adelante mediante la colaboración mutua. Jesús, quien regresó a su pueblo tras el fallecimiento de su padre para continuar con un negocio familiar, cuenta que la profesión de arquitecto ha sido útil para nivelar terrenos y apoyar a vecinos con planos. Este intercambio de conocimientos y oficios demuestra que la cooperación es una herramienta vital para enfrentar las crisis y prosperar juntos.

El sector agrícola atraviesa una crisis severa que obliga a muchas familias a abandonar sus tierras en busca de mejores oportunidades, llegando incluso a emigrar del país. La falta de un sistema que garantice trabajo seguro y pagos justos agrava la situación. Sin embargo, la historia de agricultores como José y Jesús sirve como recordatorio de que el verdadero progreso se logra trabajando en conjunto y pensando en el bienestar de toda la comunidad, a pesar de los obstáculos estructurales actuales.