Crisis Ambiental en Celaya: Implementan Encuestas por Contaminación Olfativa Industrial

El gobierno de Celaya llevará a cabo encuestas en diversas colonias para mapear la percepción ciudadana sobre los malos olores generados por industrias locales.

En el municipio de Celaya , Guanajuato , la llegada de las altas temperaturas ha desencadenado un incremento alarmante en los reportes ciudadanos relacionados con la presencia de olores fétidos y contaminantes en el aire.

Esta problemática, que se ha agudizado especialmente en la zona norponiente de la ciudad, representa un desafío constante para la salud pública y la calidad de vida de miles de habitantes. La directora de Medio Ambiente, Libia Patiño, ha confirmado que el calor actúa como un catalizador que intensifica la emanación de gases y partículas aromáticas desagradables provenientes de diversas fuentes industriales.

A pesar de que este fenómeno no es nuevo, la frecuencia de las denuncias ha alcanzado niveles críticos en los últimos meses, obligando a la administración municipal a buscar mecanismos para documentar la magnitud del problema. Durante años, la población ha expresado su frustración ante la aparente inacción de las autoridades, quienes frecuentemente han argumentado que la supervisión y sanción de estas emisiones recaen bajo la jurisdicción del gobierno estatal, creando un vacío administrativo que ha dejado a los vecinos en un estado de vulnerabilidad ambiental.

Ante la urgencia de atender estas demandas y reconociendo la carencia de recursos financieros suficientes para ejecutar un estudio técnico exhaustivo y de alta complejidad, la Dirección de Medio Ambiente ha implementado una estrategia alternativa basada en la participación ciudadana. Durante los meses de junio y julio, se llevará a cabo la aplicación de aproximadamente cinco mil encuestas distribuidas en diez de las colonias más impactadas por la contaminación olfativa.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el área de Inspección y el Tecnológico de Celaya, busca recopilar datos precisos sobre la percepción, la frecuencia y la localización exacta de los malos olores. El objetivo final es generar una base de datos sólida que permita identificar los focos rojos de contaminación.

Entre las zonas prioritarias donde se intensificará el levantamiento de información se encuentran colonias como Las Flores, Santa María, Villas del Romeral, Ejidal, la zona Centro, Alameda, Las Fuentes, Arboledas, San Rafael, Valle Hermoso, Los Álamos, Girasoles, San Juanico, Lagos, Residencial Tecnológico, Ciudad Industrial, Patria Nueva, Pedro Ma. Anaya, Valle de los Naranjos y Crespo 1 y 2.

Los resultados de este ejercicio se consolidarán en el mes de agosto y servirán como insumo fundamental para establecer mesas de trabajo donde se busquen soluciones reales y duraderas. La raíz de este conflicto ambiental se vincula directamente con la actividad de grandes complejos industriales ubicados en la zona poniente, donde empresas como Bachoco, Sensient Flavors y Coprice han sido señaladas repetidamente por los colectivos ambientalistas y los residentes locales.

En el caso particular de Bachoco, se ha hecho hincapié en el impacto negativo generado por sus plantas procesadoras de aves y alimentos, las cuales emiten gases que afectan el entorno inmediato. Es importante recordar que en octubre del año dos mil veintiuno, estas tres compañías firmaron un compromiso formal con las autoridades para optimizar sus procesos productivos y erradicar la emisión de contaminantes.

Sin embargo, aunque algunos sectores reportan mejoras marginales, la realidad cotidiana de los vecinos indica que el problema persiste y sigue afectando su bienestar. La funcionaria Libia Patiño detalló que, una vez concluido el mapeo derivado de las encuestas, se coordinarán acciones conjuntas con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, así como con la Procuraduría Ambiental, con el fin de ejercer una vigilancia más estricta y obligar a las empresas a cumplir con las normativas ambientales vigentes.

La meta es transitar de la simple recopilación de percepciones hacia la implementación de medidas correctivas que garanticen un aire limpio para toda la comunidad celayense





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