Crisis ambiental en La Concepción: denuncian derrame recurrente y falta de acciones definitivas en pozo petrolero

Pobladores de La Concepción exigen el taponamiento definitivo de un pozo petrolero que contamina la laguna Mezcalapa. Advierten que las medidas provisionales son insuficientes y critican la falta de presupuesto tras la eliminación del Fondo Ambiental Veracruzano.

La comunidad de La Concepción se encuentra sumida en una profunda preocupación y hartazgo ante la persistencia de una fuga de hidrocarburos que emana de un pozo petrolero que, aunque catalogado como en desuso, continúa vertiendo sustancias tóxicas que amenazan gravemente el equilibrio ecológico de la región.

Los habitantes del sector han denunciado que este problema no es una novedad, sino una herida abierta que lleva años sangrando sobre el suelo veracruzano, contaminando poco a poco el ecosistema circundante. La mayor alarma recae sobre la laguna Mezcalapa, un cuerpo de agua vital que no solo representa un activo natural invaluable, sino que constituye el pilar fundamental para la subsistencia de cientos de pescadores locales que dependen directamente de la salud de sus aguas para llevar el sustento a sus familias. Samuel López González, quien funge como agente municipal, ha sido enfático al denunciar que las acciones emprendidas hasta la fecha por parte de las instancias responsables han sido meramente paliativas y carentes de una visión de fondo. Según su testimonio, los trabajos de reparación se limitan a taponamientos provisionales que, tras un breve periodo, terminan cediendo ante la presión del crudo que vuelve a brotar en el mismo sitio. Esta negligencia recurrente ha generado un ambiente de desconfianza y desesperación entre los pobladores, quienes ven cómo sus denuncias son tratadas con superficialidad mientras el daño al entorno natural se agrava. La exigencia de la comunidad es clara y contundente: demandan un taponamiento definitivo y técnico que garantice la seguridad del pozo y detenga de una vez por todas el flujo constante de contaminantes hacia la laguna. Por otro lado, la situación política local añade una capa de frustración al conflicto ambiental. Sergio Gil, figura política del estado, ha cuestionado duramente la actual gestión gubernamental, recordando que la eliminación del Fondo Ambiental Veracruzano ha dejado a la entidad en una posición de vulnerabilidad extrema ante contingencias como esta. Sin los recursos destinados específicamente a la mitigación y remediación de desastres ecológicos, la capacidad de reacción ante un derrame de gran magnitud es prácticamente nula, lo que incrementa el riesgo de un desastre irreversible. Mientras las autoridades se mantienen en un silencio operativo, en la capital del estado se han registrado movilizaciones y protestas, como las ocurridas recientemente en las oficinas de SESVER, donde diversos sectores sociales exigen soluciones inmediatas a problemáticas de salud pública y ambiental que han sido ignoradas. La comunidad de La Concepción advierte que no cesarán en su lucha hasta ver que se ejecute una intervención profesional y permanente que proteja su laguna y el futuro de sus habitantes ante la amenaza latente del hidrocarburo





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Contaminación La Concepción Petróleo Laguna Mezcalapa Veracruz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México, Brasil y España Emiten Comunicado Conjunto sobre la Crisis en CubaLos gobiernos de México, Brasil y España, en sintonía con el llamado de la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, han emitido un comunicado conjunto expresando su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba. Los tres países abogan por el respeto al derecho internacional, el aumento de la ayuda humanitaria y la soberanía de la Isla, instando a un diálogo respetuoso y libre para que el pueblo cubano decida su futuro.

Read more »

México, España y Brasil Urgen a Solución para Crisis en CubaGobiernos de México, España y Brasil emiten comunicado conjunto expresando profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba. Los países instan a la adopción de medidas para aliviar la situación y mejorar las condiciones de vida de la población cubana, reafirmando su compromiso de aumentar la respuesta humanitaria coordinada y el respeto al Derecho Internacional.

Read more »

México, Brasil y España coordinan ayuda humanitaria para Cuba ante crisisLos gobiernos de México, Brasil y España se comprometen a incrementar su respuesta humanitaria a Cuba, expresando seria preocupación por la crisis que atraviesa la isla debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos. Hacen un llamado a aliviar la situación, respetar el Derecho Internacional y promover un diálogo que permita al pueblo cubano decidir su futuro libremente.

Read more »

Preocupa a México, Brasil y España crisis en CubaSeñalan que es necesario respetar en todo momento el Derecho Internacional

Read more »

México, Brasil y España reiteran su preocupación por la crisis humanitaria en CubaDesde principios del 2026, los Estados Unidos establecieron un bloqueo comercial que ha provocado una crisis energética en Cuba

Read more »

México, Brasil y España Urgen a Aliviar Crisis Humanitaria en Cuba y Promueven el DiálogoMéxico, Brasil y España emiten un pronunciamiento conjunto en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, expresando gran preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y llamando a la comunidad internacional a fortalecer la respuesta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también agradece el apoyo cubano a su postura pacifista y dialoga sobre temas históricos con el presidente español Pedro Sánchez.

Read more »