Crisis Ambiental Global: Un Llamado Urgente a la Acción

Discurso de ingreso de la bióloga Julia Carabias advierte sobre la magnitud sin precedentes de la crisis ambiental actual, impulsada por el consumo excesivo, la desigualdad y la falta de conciencia sobre nuestra dependencia de los servicios ecosistémicos. Se destaca la necesidad de un cambio de paradigma para asegurar un futuro sostenible.

A propósito de la conferencia 'Transiciones en tensión: política climática, desarrollo y reposicionamiento', coordinada por la bióloga Julia Carabias, que se llevará a cabo el 6 de mayo en El Colegio Nacional, se comparte un fragmento de su discurso de ingreso.

A lo largo de la historia, las sociedades humanas han enfrentado crisis ambientales, algunas por alteraciones naturales como el descenso de temperatura de hace 13000 años o las sequías mesopotámicas de hace 4000 años, y otras por la combinación de un manejo inadecuado de los recursos y sequías extremas, como el posible colapso del periodo Clásico maya. Sin embargo, la crisis actual, iniciada hace décadas, es sin precedentes en su alcance global, magnitud, velocidad y consecuencias.

Con una población mundial cercana a los 7700 millones –y un crecimiento de 15000 personas por hora–, el consumo de recursos es mayor que nunca, con marcadas asimetrías. Dependemos de la naturaleza para alimentos, agua, energía y minerales, servicios ambientales que no reconocemos ni valoramos suficientemente, especialmente en entornos urbanos. Una buena calidad de vida requiere sistemas biofisicoquímicos saludables, pero estamos marchando en la dirección opuesta.

La producción de alimentos ha alterado casi la mitad de los ecosistemas terrestres, las pesquerías ocupan la mitad de los océanos y un 30% están sobreexplotadas, y los ríos se utilizan como vertederos, contaminados con agroquímicos que crean zonas muertas en los mares, como en la desembocadura del Misisipi. La evidencia científica indica que el impacto humano está forzando a los ecosistemas a operar fuera de límites seguros para la humanidad.

Se han identificado nueve procesos globales afectados por la interferencia humana: extinción de especies, cambio climático, desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos, deforestación y desertización, acidificación de los océanos, estrés hídrico, reducción de la capa de ozono, acumulación de residuos y exceso de aerosoles. Ya hemos superado los umbrales planetarios en cambio climático, pérdida de biodiversidad, ciclos de nitrógeno y fósforo, y cambio de uso de suelo.

Otros procesos se acercan a una situación de riesgo, con la excepción del adelgazamiento de la capa de ozono, que está en reversión. La magnitud del impacto humano es tal que estamos modificando el curso de la evolución, adaptando especies a las nuevas condiciones que creamos. Paradójicamente, los beneficios de esta extracción excesiva no han logrado satisfacer las necesidades básicas de toda la población; 767 millones de personas aún viven en pobreza extrema.

Además, la distribución de la riqueza es profundamente desigual: los países de la OCDE consumen 15 veces más recursos que los países en desarrollo. En México, en 2014, más de la mitad de la población (53.2%) vivía con ingresos inferiores a la línea de bienestar, y un 20.5% no podía permitirse una canasta alimentaria básica. México es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo más desigual de la OCDE.

Si las tendencias actuales continúan, la situación empeorará significativamente para 2030, comprometiendo las oportunidades y la libertad de las generaciones futuras. La conferencia de la Dra. Carabias busca precisamente abordar estas tensiones y proponer caminos hacia un desarrollo más sostenible y equitativo, reconociendo la urgente necesidad de un cambio de paradigma en nuestra relación con el medio ambiente y entre nosotros mismos.

Es imperativo reconocer que la salud del planeta y el bienestar humano están intrínsecamente ligados, y que la acción colectiva es fundamental para asegurar un futuro viable para todos. La inacción no es una opción, y la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros para contribuir a la construcción de un mundo más justo y sostenible





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