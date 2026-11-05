Crisis ambiental río Santiago: CIDH exige protección tras año de inacción

La CIDH advierte sobre la falta de protección para comunidades de Jalisco. La contaminación del río Santiago causa graves enfermedades y la respuesta institucional sigue siendo insuficiente ante la crisis sanitaria.

Un año después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) emitiera un llamado urgente al Estado mexicano, la situación en el río Santiago, en Jalisco, permanece crítica y sin cambios significativos. Los residentes de las comunidades ribereñas continúan denunciando la exposición diaria a ambientes tóxicos, afirmando que la calidad del aire y del agua sigue afectando negativamente sus vidas.

Impacto sanitario y debilidad institucional

La crisis ambiental en el corazón industrial de Jalisco ha evolucionado desde la muerte masiva de peces y la escasez de árboles frutales como mangos, guayabas y limones, hasta atacar directamente la salud humana. Vecinos reportan casos de cáncer, daño renal, enfermedades cutáneas y problemas respiratorios, siendo niños y mujeres embarazadas las poblaciones más vulnerables a esta devastación ecológica.

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La cascada del Salto de Juanacatlán, símbolo histórico del río, refleja visualmente la degradación de un cauce que nace en el lago de Chapala y desemboca en el Pacífico, Nayarit. Lo que antes era promocionado como el Niagara mexicano con aguas claras para recién casados, ahora presenta un flujo turbio, espesa espuma blanca infecciosa y una volatilidad que el viento dispersa por la zona.

Contaminantes y respuestas insuficientes

La exposición a metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel y plomo, junto a compuestos sintéticos como benceno y tolueno, representa una amenaza constante. Aunque la regulación ambiental permite el control de solo veinte elementos, se han detectado más de mil sustancias contaminantes en las descargas residuales del río Santiago.

La CIDH advirtió que el cadmio es carcinógeno y el mercurio afecta el desarrollo infantil y fetal. A pesar de estas advertencias, la organización Un Salto de Vida denunció que de los dos mil millones de pesos asignados por el Gobierno de Jalisco, el ochenta por ciento se destinó a infraestructura y solo el cuatro por ciento a la salud de los afectados.

Estadísticas de atención médica

Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez brindó atención médica a setenta y dos mil setecientas setenta y dos personas. Esta cifra representa apenas el uno punto ocho por ciento del total de la población objetivo en el área de intervención prioritaria, que abarca cuarenta y doscientos kilómetros cuadrados y cuatro millones de habitantes.

Proyección de la crisis sanitaria

Bajo el ritmo actual de atención médica, el gobierno estatal necesitaría cien años para cubrir al cien por ciento de la población requerida en la zona de riesgo. Esta proyección evidencia la descoordinación entre gobiernos y la austeridad presupuestal que, sumadas a la debilidad institucional, perpetúan esta catástrofe humana y ambiental sin una solución real ni preventiva.