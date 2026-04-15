Crisis Azul y Mediocridad Águila: La Verdad Detrás del Desplome de Cruz Azul y el Declive del América

Análisis profundo de la profunda crisis que atraviesa Cruz Azul, con descontento interno, problemas directivos y un técnico cuestionado, mientras que el América confirma su estatus de equipo sin ambiciones, con refuerzos intrascendentes y un técnico cada vez más cerca de la salida. Además, se critica la lamentable actuación de un sector de la afición azul.

La Cruz Azul demuestra su total decadencia en todos los ámbitos, mientras que el América confirma su estatus de equipo mediocre.

La afición azul, exhibiendo una actitud deplorable y vulgar en el Estadio Azteca al proferir cánticos ofensivos, se suma a la frustración de Emilio Azcárraga, quien una vez más ve esfumarse las aspiraciones de su equipo en una eliminación internacional.

Como bien expresa mi amigo Don Deivid Medrano Félix, padre de mi colega Don Deivid Medrano Mora: ¡Vamonooosss…!

La Máquina Cementera en picada: Al concluir el rotundo fracaso del estratega Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul, me dispuse a indagar sobre las causas de este desplome y la debacle de La Máquina Cementera.

Contacté a uno de mis informantes en La Noria, quien inicialmente respondió con cautela, manifestando la necesidad de un análisis exhaustivo para evitar juicios precipitados, aunque se percibía en su tono una clara molestia.

Respetando su postura, no insistí en ese momento.

Sin embargo, mi compromiso periodístico me impulsó a buscar una segunda fuente dentro del club.

Mi segundo informante, al que cariñosamente llamo mi 'Judas Cementero', compartió detalles reveladores sobre el estado anímico de Larcamón.

Describió el rostro, semblante y lenguaje corporal del técnico en el vestidor de Puebla como reflejo de una desesperación e incertidumbre inéditas respecto a su futuro.

Es importante aclarar que, a pesar de esta eliminación, no se prevén cambios inmediatos en la dirección técnica, pero la continuidad de Larcamón pende de un hilo, supeditada a la consecución del campeonato en la Liga MX.

'Hay un plan de trabajo y proyecto claro con él (Larcamón), pero la presión es muy fuerte, y si no quedamos campeones, a’i te encargo', me confidenció.

Mi fuente también reveló que existía la esperanza de revertir el marcador adverso y que esta derrota no afectara significativamente el ánimo del equipo.

Sin embargo, la realidad interna de Cruz Azul es más compleja.

Se percibe una división palpable en las oficinas, con Iván Alonso mostrando distanciamiento de los consejeros Gilberto Palafox y Éder Velázquez, cuyas agendas parecen divergir.

En el terreno de juego, Larcamón enfrenta fricciones con tres jugadores clave, y otros elementos del plantel muestran desorientación, al sentir que el equipo navega sin una dirección unificada.

A esto se suma el agotamiento físico y mental de los jugadores, quienes se ven forzados a constantes traslados semanales debido a la falta de un estadio local fijo en la Ciudad de México.

A pesar de que internamente no se admita, la situación de Cruz Azul se torna cada vez más precaria.

La retórica del técnico agrava la situación.

Las declaraciones de Larcamón, como aquella de 'Hoy tuvimos 31 remates, enfrentamos a un portero campeón del mundo que nos privó de tener una gran noche', resultan poco convincentes y parecen subestimar la inteligencia de la afición, que no se conforma con excusas.

Es hora de que Larcamón dé un paso al costado; su ciclo al frente del equipo ha concluido.

El declive del América: La actuación del América en este torneo no es motivo de sorpresa.

Las Águilas se han transformado en un equipo carente de fútbol, calidad, competitividad, garra y aspiraciones de campeonato.

A estas horas de la madrugada, mi compromiso es seguir recabando información de los protagonistas para compartirla con ustedes.

Hace escasos minutos, a las 00:56 AM, recibí un escueto mensaje de una fuente cercana al club: '¿Es necesario que te repita por no sé cuántas veces que Jardine ya está cerca de irse'.

A pesar de mis intentos por obtener más detalles, esta fue la única información que logré recabar tras una larga espera.

El América de André Jardine suma seis fracasos consecutivos en siete torneos internacionales, incluyendo la Leagues Cup 2023 y 2024, la Concacaf 2024 y 2025, la preparación para el Mundial de Clubes y la Concacaf 2026.

Este equipo ha perdido su mística y se ha convertido en un contendiente más en la Liga MX, desprovisto de la grandeza que lo caracterizaba.

Los refuerzos incorporados han resultado tan intrascendentes como las acciones de algunos gobiernos.

Un claro ejemplo es Raphael Veiga, la flamante estrella brasileña que llegó con gran cartel, pero en sus últimos cinco encuentros suma cero goles, cero asistencias, apenas dos tiros a gol y dos desviados.

La pobre cosecha del Ame en este 2026 se refleja también en sus enfrentamientos directos contra rivales tradicionales: solo cinco triunfos en catorce partidos de Liga MX.

Lo más alarmante es la cadena de derrotas en partidos cruciales: perdieron El Clásico Nacional contra Chivas, cayeron en El Clásico Capitalino, no pudieron imponerse en El Clásico Joven y, para colmo, fueron eliminados de la Concacaf.

Emilio Azcárraga Jean, el máximo dirigente, se encuentra furioso, pues una vez más se le escapa la oportunidad de asegurar su pase al Mundial de Clubes de 2029.

Su frustración es comprensible, pero no exime al equipo de sus responsabilidades.

La afición y sus comportamientos: Paralelamente, mi colega C4 Jiménez, colaborador en Canal 6 CDMX, reportó sobre la detención de 53 supuestos aficionados del América, quienes saqueaban una tienda y portaban petardos y bebidas alcohólicas en su camino al Estadio Azteca.

Estos individuos fueron interceptados por agentes de la SSC_CDMX en la Alcaldía Iztacalco.

Esta lamentable escena se suma a la ya criticada conducta de otros seguidores del club en el Estadio Azteca, quienes corearon insultos al arquero rival, demostrando una falta de educación y respeto.

La supuesta intención de intimidar al portero rival mediante cánticos soeces es ridícula y denota una mentalidad primitiva.

En definitiva, existen aficiones vulgares, y la del América presente en el Azteca ayer demostró ser un claro ejemplo de ello.

Estos individuos, escorias y lacras de la sociedad, empañan la imagen del deporte.

Me despido a la 1:29 AM, pues debo levantarme temprano.

Agradezco a mis fuentes del América y de Cruz Azul por la información proporcionada





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