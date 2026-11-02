Crisis Corte Constitucional Polonia: Nawrocki bloquea juramento jueces Tusk

La crisis en la Corte Constitucional de Polonia se intensifica. El presidente Karol Nawrocki niega el juramento a los jueces designados por la coalición de Donald Tusk, en un pulso que la UE considera ilegal.

La tensión política en Polonia alcanza niveles críticos debido al estancamiento en el proceso de juramentación de los jueces de la Corte Constitucional. El presidente Karol Nawrocki se niega sistemáticamente a validar el nombramiento de los magistrados seleccionados por el Parlamento y apoyados por la nueva mayoría centrista del primer ministro Donald Tusk. Esta negativa genera un conflicto institucional directo que ha escalado en las calles de Varsovia, donde la disputa entre simpatizantes conservadores y las fuerzas de seguridad continúa sin resolución inmediata. Mientras tanto, la Unión Europea ya ha tomado una posición clara al considerar que el tribunal actual opera de manera ilegal bajo las normas comunitarias.

Origen histórico del conflicto judicial

La especialista en derecho europeo Laurent Pech, decano de la Facultad de Derecho del University College de Dublín, explica que este enfrentamiento no es nuevo, sino que sus raíces se remontan al año 2015. En ese momento, el partido conservador que gobernaba con el presidente actual en la presidencia había iniciado el nombramiento de jueces por motivos políticos. Hoy, las tensiones se concentran exclusivamente en torno a la legitimidad de la Corte Constitucional. El partido del primer ministro Tusk afirma buscar el restablecimiento del Estado de derecho, incorporando a los jueces designados legítimamente por el Parlamento de mayoría centrista, pero se abstuvo de participar en las consultas convocadas por el presidente para evitar legitimar el proceso actual.

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Incompatibilidad con el Derecho de la Unión

Desde una perspectiva jurídica internacional, la situación es clara para los tribunales europeos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la Corte Constitucional polaca dejó de existir como un tribunal independiente en 2016. El actual presidente fue nombrado de forma ilegal según estas normas. El presidente de la República se niega a acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo obligaba a tomar juramento a los nuevos jueces. Por tanto, el bloqueo actual es una consecuencia directa de esa negativa inicial, lo que significa que el presidente Nawrocki es quien creó la crisis al rechazar a los jueces elegidos democráticamente.

Barreras legislativas y posición de Bruselas

La Unión Europea respalda abiertamente al primer ministro Donald Tusk, indicando que todas las autoridades polacas tienen la obligación jurídica de resolver la situación lo antes posible. El problema radica en que el gobierno actual cuenta con una mayoría relativa en el Parlamento, insuficiente para superar el veto sistemático del presidente Nawrocki. Se requeriría una mayoría calificada de tres quintos en el Parlamento para modificar la situación legislativamente. El presidente aviva la crisis impidiendo su resolución por vía legal. Además, la Unión Europea solo puede alentar la solución, ya que no cabe esperar ninguna ayuda financiera viable para financiar lo que el derecho europeo considera una institución secuestrada, aunque el presupuesto ya se redujo tras la llegada del nuevo gobierno.

Acusaciones y perspectiva de 2027

Algunos sectores afines a los conservadores de Ley y Justicia (PiS) han acuñado el término golpe de Estado para describir las acciones del primer ministro Tusk, quien apoya la suspensión del presidente de la Corte y el despliegue de seguridad. Sin embargo, Laurent Pech considera ridículo este análisis, señalando que el verdadero golpe de Estado ocurrió en 2016 cuando PiS tomó el control político del Tribunal Constitucional. La crisis actual se desarrolla mientras se celebran consultas políticas, cada actor marcando su posición de cara a las elecciones legislativas de 2027. Aunque se plantea un referéndum como posible vía, el consenso jurídico internacional insiste en la ilegalidad del bloqueo vigente.