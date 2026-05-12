Crisis de Confianza en AXA México: Abusos, Quejas y la Lucha por una Nueva Regulación

Análisis detallado sobre el aumento de quejas contra AXA México, el rechazo a pagos médicos legítimos y la ofensiva legislativa para frenar los abusos de las aseguradoras en el país.

La situación de los servicios de salud privada en México ha tomado un giro preocupante, especialmente en lo que respecta a la operatividad de AXA, empresa liderada a nivel global por Thomas Buberl.

Recientes reportes basados en datos de la Condusef, bajo la gestión de Óscar Rosado, revelan una tendencia alarmante: las quejas presentadas contra AXA México han experimentado un incremento cercano al 35 por ciento. A pesar de esta realidad, el director de la firma en el país, Daniel Bandle, ha intentado minimizar la situación a través de redes sociales como Linkedin, manifestando su sorpresa ante notas que califica como incorrectas.

No obstante, la respuesta de los usuarios en sus propias publicaciones ha sido un recordatorio contundente de la insatisfacción generalizada, evidenciando que para la aseguradora, la experiencia del cliente mexicano parece haber pasado a un segundo plano. Mientras Thomas Buberl celebra resultados financieros mundiales históricos que alcanzan los 116 mil millones de euros para el año 2025, en México la empresa justifica pérdidas de 100 millones de euros debido a reformas en la Ley de Ingresos de la Federación que afectaron la deducibilidad del IVA.

Esta disparidad económica resalta una brecha profunda entre el éxito corporativo global y la calidad del servicio brindado al asegurado local. El modus operandi de la compañía ha sido blanco de fuertes críticas por parte de especialistas del sector, quienes denuncian que muchas aseguradoras, incluida AXA, implementan estrategias para evitar el pago de reclamaciones legítimas.

La táctica consiste en llevar los conflictos a las instancias legales más prolongadas, apostando a que el afectado desista del proceso debido al agotamiento físico, emocional y financiero que implica un litigio largo. Un caso emblemático de estos abusos es el de Aldimir 'N', un hombre de 59 años que sufrió una fractura nasal. A pesar de contar con evidencia clínica irrefutable y reportes médicos especializados que exigían una intervención quirúrgica, AXA Seguros se negó a cubrir los costos.

El argumento de la aseguradora fue que un documento no se llenó conforme a su criterio interno, concluyendo arbitrariamente que se trataba de una cirugía estética y no de una necesidad médica. Este tipo de decisiones, que contravienen la evidencia científica, ponen en duda la ética de una empresa que presume contar con políticas de integridad y cursos de concientización que, en la práctica, parecen ser una burla para quienes confían su salud y patrimonio en sus manos.

En el ámbito político, se ha intentado frenar estos atropellos mediante la legislación. El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, impulsó una iniciativa diseñada para combatir los abusos en las pólizas y servicios médicos. Aunque la propuesta contó con un respaldo generalizado en el Pleno, se ha revelado que la influencia de los cabilderos de la AMIS, encabezada por Pedro Pacheco, logró congelar el avance de esta reforma.

Sin embargo, la presión social y política parece estar ganando terreno. Funcionarios de la Secretaría de Salud, dirigidos por Daniel Kershenobich, y de la Secretaría de Hacienda, liderada por Édgar Amador, junto con legisladores de diversas fuerzas políticas como Morena, PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y PT, han indicado que la iniciativa para regular a las aseguradoras será discutida prioritariamente en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

El objetivo es erradicar las prácticas abusivas y garantizar que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses corporativos. Resulta contradictorio que, mientras los usuarios sufren estas negligencias, AXA México haya mantenido una relación lucrativa con el Estado. En los últimos ocho años, la empresa acumuló 89 contratos públicos por un valor total de 667.5 millones de pesos, sirviendo a instituciones como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Hacienda.

Incluso mantuvo vínculos con el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Sinaloa. No obstante, datos del portal Compras MX sugieren un cambio de tendencia, ya que en la actual administración de Claudia Sheinbaum, la aseguradora no ha logrado ganar nuevos concursos federales. Esto podría ser un indicio de que el gobierno comienza a evaluar la calidad del servicio y la reputación ética de sus proveedores.

Asimismo, es lamentable el olvido de la figura del 'Ombudsman', implementada anteriormente por Xavier de Bellefon, la cual prometía ser un árbitro imparcial pero que hoy es solo un recuerdo inútil para los clientes defraudados. Por otro lado, mientras el sector de los seguros enfrenta esta crisis de reputación, en Monterrey se percibe un optimismo diferente enfocado en el desarrollo económico.

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos Reyna y dirigida por Arturo Gutiérrez Hernández, ha unido esfuerzos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por Santos Guzmán López. Juntos han lanzado el proyecto 'Somos Locales', una ambiciosa iniciativa de capacitación destinada a cerca de 5 mil pequeños negocios.

El objetivo es profesionalizar a los comercios que estarán en la primera línea de consumo durante el evento mundialista, asegurando que la economía local se beneficie directamente del flujo turístico. Este contraste entre el crecimiento emprendedor en el norte del país y las disputas legales en el sector asegurador refleja la complejidad del panorama empresarial mexicano actual, donde coexisten el progreso estratégico y la necesidad urgente de una regulación más humana y justa





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