Crisis de desinformación en Palacio Nacional tras accidente en Chihuahua

La falta de comunicación veraz entre el equipo de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad operativa estatal ha generado tensiones políticas tras un accidente fatal en Chihuahua.

El reciente fallecimiento accidental del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua , junto a un agente bajo su mando y dos instructores de origen estadounidense, ha desencadenado una crisis informativa que ha puesto en evidencia las profundas grietas en la comunicación interna del actual gabinete presidencial.

El trágico suceso, ocurrido en las primeras horas del pasado domingo, provocó una respuesta apresurada y desinformada de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La mandataria, apenas minutos después de concluir su reunión diaria con el Gabinete de Seguridad, sugirió erróneamente que las autoridades estatales de Chihuahua habían incurrido en una violación a la soberanía nacional al realizar operativos antidrogas conjuntos con personal extranjero, algo que, según la normativa vigente, es facultad exclusiva del nivel federal. Este error de apreciación no solo expuso un vacío de conocimiento sobre la realidad operativa en las entidades, sino que también tensó la relación política con el gobierno estatal de la panista Maru Campos. La aclaración técnica proporcionada posteriormente por el fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue fundamental para desentrañar el enredo. El operativo original, que resultó en la desarticulación de un narcolaboratorio, se llevó a cabo en la zona de El Pinal, una región de difícil acceso situada entre los municipios de Morelos y Guachochi, con la participación coordinada de fuerzas estatales y del Ejército Mexicano. El accidente, sin embargo, ocurrió en la localidad de Polanco, a más de seis horas de distancia. Los agentes mexicanos, tras cumplir con éxito su misión, coincidieron en el camino con los instructores estadounidenses y, en un acto de cortesía profesional, les ofrecieron transporte hacia el aeropuerto capitalino, momento en el cual el vehículo sufrió el percance que terminó con sus vidas. Esta dinámica explica la confusión de la Presidenta, quien fue inducida a creer que se trataba de una operación conjunta de seguridad en campo, una narrativa que ella misma desmintió enfáticamente ante los medios sin tener los datos confirmados. Este episodio no es un evento aislado, sino que se suma a una preocupante tendencia donde el equipo de confianza de la Presidenta parece estarle suministrando información sesgada o deliberadamente falsa en temas de alta sensibilidad nacional. Ejemplos recientes incluyen la minimización de la relación entre el Comité contra Desapariciones Forzadas y la estructura de la ONU, así como la ocultación durante meses de la responsabilidad de Petróleos Mexicanos en el derrame de hidrocarburos que afectó gravemente las costas del Golfo de México. Aunque la intención declarada de la administración es gobernar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, la realidad es que el ejercicio del poder se está viendo comprometido por una estructura informativa viciada. La lealtad de sus colaboradores no debe traducirse en un filtro que la aleje de la realidad, pues el ocultamiento de hechos verídicos solo erosiona la credibilidad de la jefatura del Ejecutivo, convirtiendo asuntos administrativos o accidentes de tráfico en crisis políticas innecesarias que desgastan su legitimidad ante la opinión pública y las instituciones internacionales





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