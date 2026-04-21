Crisis de empleo en México: Fraudes laborales ponen en riesgo la vida de los ciudadanos

La falta de regulación en las ofertas de trabajo y la precariedad laboral han generado un escenario peligroso para los buscadores de empleo, advierten expertos tras el caso de Edith Guadalupe.

El reciente hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe en la alcaldía Benito Juárez, tras haber asistido a una supuesta entrevista de trabajo, ha puesto de manifiesto una crisis silenciosa que consume el tejido social de México . Víctor Hugo Pérez, especialista del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, ha alzado la voz para advertir que este suceso no es un caso aislado, sino el síntoma de una falla estructural profunda en el mercado laboral.

La falta de regulación en las plataformas digitales y espacios informales donde se publican ofertas de empleo ha creado un entorno de impunidad donde la vida de los buscadores de trabajo corre un peligro constante. El académico enfatiza que la urgencia radica en implementar mecanismos obligatorios de validación de identidad para quienes publican vacantes, así como en una campaña nacional de alfabetización laboral que permita a la población identificar señales de riesgo antes de exponerse. La precariedad económica que atraviesa el país obliga a miles de jóvenes a navegar en aguas inciertas, donde la desesperación por obtener un ingreso los vuelve vulnerables ante criminales que se aprovechan de la ausencia de controles. Pérez señala que la informalidad se ha normalizado de tal manera que cualquier persona puede publicar una oferta sin acreditar domicilio, identidad o condiciones reales de trabajo. Esta brecha de seguridad se agrava considerablemente cuando se analiza desde una perspectiva de género. Las mujeres, quienes a menudo enfrentan barreras como la carga desproporcionada de cuidados y la brecha salarial, se convierten en el blanco principal de estos esquemas fraudulentos, especialmente en rubros como el trabajo doméstico o de servicios, donde las promesas de flexibilidad actúan como señuelos eficaces pero mortales. A diferencia de los delitos financieros, que cuentan con protocolos y mecanismos de alerta temprana por parte de las autoridades, el fraude en las ofertas de empleo ha sido ignorado sistemáticamente por la agenda pública. Esta omisión estatal permite que los delincuentes operen con total libertad, aprovechándose de un mercado donde la carencia de oportunidades formales empuja a los ciudadanos a entornos sin garantías mínimas. El especialista propone una intervención integral que no solo se limite a perseguir los casos criminales, sino que obligue a las plataformas digitales a ser responsables de la veracidad de la información que publican. La tragedia de Edith Guadalupe debe ser el punto de inflexión para que el Estado deje de ser un observador pasivo y comience a proteger a quienes, en su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, terminan siendo víctimas de una red de engaños que, sin la debida regulación, continuará cobrando vidas inocentes en todo el territorio mexicano





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