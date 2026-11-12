Crisis de Salud: Las enfermedades hepáticas superan a los accidentes como cuarta causa de mortalidad en México en 2025

El INEGI revela que 39,277 personas fallecieron por enfermedades del hígado en 2025, convirtiéndolas en la cuarta causa general de muerte. La crisis está impulsada principalmente por el alcoholismo y afecta desproporcionadamente a hombres en edad productiva, exigiendo políticas integrales de prevención y salud pública.

Las estadísticas vitales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año 2025 revelan una cifra alarmante en materia de salud pública en México, donde se registraron treinta y nueve mil doscientas setenta y siete muertes causadas por enfermedades hepáticas.

Este volumen de decesos sitúa a los padecimientos del hígado como la cuarta causa general de mortalidad en el país, superando incluso a la mortalidad por accidentes, que alcanzó las treinta y ocho mil setecientas sesenta y nueve muertes. Esta situación expone una realidad social poco discutida, en la que miles de vidas se pierden anualmente debido a patologías que, en una proporción significativa, podrían haberse prevenido o tratado con intervención médica oportuna.

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Al analizar las tendencias de años anteriores, se observa una persistencia estructural de este problema; en 2021 hubo cuarenta y una mil ochocientos noventa fallecimientos, en 2022 cuarenta y uno mil doscientos ochenta y uno, y en 2023 cuarenta mil cincuenta y dos, año en el que las muertes por accidentes fueron ligeramente superiores. La recuperación de la posición de cuarta causa en 2025 subraya la gravedad y la continuidad del fenómeno.

El alcohol causa un tercio de las muertes

Un factor determinante en esta estadística es el consumo de alcohol, responsable de más de un tercio de las defunciones hepáticas, específicamente el treinta y dos punto seis por ciento. Esta cifra exige una revisión urgente de las políticas de prevención, considerando además que existen otras causas relevantes como las hepatitis virales y los trastornos metabólicos vinculados a la obesidad y la diabetes.

La disparidad de género es otro aspecto crítico, ya que el setenta y uno punto siete por ciento de las víctimas fueron hombres. Esto invita a reflexionar sobre las construcciones sociales de la masculinidad que asocian el consumo excesivo con la resistencia física o la celebración, normalizando así comportamientos dañinos que pueden entenderse como una forma de violencia contra el propio cuerpo.

La precariedad laboral favorece las adicciones

Además, factores socioeconómicos como la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la falta de acceso a servicios de salud mental contribuyen a ambientes propicios para las adicciones, demostrando que la salud individual está profundamente ligada a las estructuras sociales que facilitan o restringen una vida saludable. Las consecuencias económicas y sociales de estas enfermedades son vastas.

Aunque los costos históricos de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social mostraban diferencias significativas entre estadios iniciales y avanzados, el impacto actual en el sistema de salud y en las familias es comparablemente devastador. Dado que casi el sesenta por ciento de las muertes ocurren en personas menores de sesenta y cinco años, con picos importantes en los grupos de edad productiva, el sufrimiento evitable es enorme.

La solución no reside únicamente en ampliar la capacidad hospitalaria, sino en implementar políticas fiscales y regulatorias sobre el alcohol, vigilancia comercial, programas comunitarios de prevención y estrategias educativas que transformen las representaciones culturales del consumo. Más allá de lo estadístico, estas muertes prematuras confrontan a la sociedad con el valor intrínseco de la existencia humana, recordando que cada vida es irrepetible y que su pérdida implica la interrupción de un mundo compartido de relaciones y proyectos, más allá de su productividad económica o su duración temporal.