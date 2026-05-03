Crisis de Seguridad en Sinaloa: Licencia al Gobernador y Aumento de la Extorsión

La licencia otorgada al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el incremento alarmante de la extorsión, plantean serios desafíos para la seguridad del estado y la relación con Estados Unidos. Analistas advierten sobre la posibilidad de una intervención externa.

La situación de seguridad en Sinaloa se encuentra en un punto crítico, exacerbada por la reciente licencia otorgada al gobernador Rubén Rocha Moya y el notable aumento en delitos como la extorsión .

Los analistas coinciden en que esta licencia, lejos de resolver problemas, presenta desafíos significativos tanto para el gobierno federal como para la sociedad sinaloense. La percepción de instituciones debilitadas y deslegitimadas socava la capacidad de ejercer la autoridad de manera efectiva, creando un vacío que podría ser explotado por grupos criminales y, potencialmente, justificar una intervención externa.

El incremento en la extorsión, pasando de 64 víctimas en 2022 a 105 en 2025, representa un aumento alarmante de 41 casos, evidenciando la creciente vulnerabilidad de la población y la impunidad que impera en la región. Este aumento no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de la crisis de seguridad generalizada que afecta al estado.

Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en análisis de riesgos, advierte sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense similar a la que se ha visto en Venezuela, argumentando que la debilidad institucional de Sinaloa lo convierte en un blanco más fácil. Menciona acciones previas, atribuidas a la CIA, dirigidas a figuras clave del crimen organizado, como Ismael El Mayo Zambada, como un precedente preocupante.

La falta de una intervención federal robusta en áreas clave como el gobierno, la seguridad y la justicia, según Rodríguez Luna, agrava la situación y aumenta el riesgo de una escalada. Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, califica la gestión de Rocha Moya como posiblemente la peor en la historia de Sinaloa, destacando la profunda crisis de seguridad que vive la población.

Rivas señala que, aunque no todas las zonas del estado presentan el mismo nivel de peligrosidad que Culiacán, la movilidad de las personas está restringida por el temor a la violencia, con rutas y áreas consideradas seguras o peligrosas por los propios ciudadanos. Esta realidad refleja una pérdida de control territorial y una normalización de la violencia que es profundamente preocupante.

La percepción de inseguridad es tan generalizada que afecta la vida cotidiana de los sinaloenses, limitando su libertad de movimiento y su capacidad para desarrollar actividades económicas y sociales. La decisión del gobierno mexicano de otorgar la licencia a Rocha Moya, según la doctora en Relaciones Internacionales Arlene Ramírez Uresti, de la Universidad Iberoamericana, es una muestra de voluntad de colaborar con las exigencias de Estados Unidos.

Ramírez Uresti enfatiza la importancia de garantizar el debido proceso legal en este caso, lo que podría influir en la percepción de Estados Unidos sobre la capacidad de México para abordar el problema del crimen organizado. Sin embargo, la raíz del problema reside en la debilidad institucional y la corrupción que permea las estructuras de gobierno y seguridad en Sinaloa.

La falta de transparencia, la impunidad y la colusión entre autoridades y grupos criminales son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia y la inseguridad. Abordar estos problemas requiere una estrategia integral que involucre no solo la aplicación de la ley, sino también la reforma de las instituciones, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana.

La situación en Sinaloa es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva a nivel nacional e internacional. La creciente extorsión, el temor generalizado y la posibilidad de una intervención externa son señales de alerta que exigen una acción inmediata y decidida





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