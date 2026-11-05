Crisis de Violencia en Mazatlán: Bomberos Veteranos Atienden Oleada de Heridos por Arma de Fuego

La violencia en Mazatlán, Sinaloa, ha disparado los llamados a Bomberos Veteranos, que enfrentan riesgos letales y falta de presupuesto para atender la creciente cifra de heridos por arma de fuego.

La ciudad de Mazatlán, ubicada en el estado de Sinaloa, enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes donde los bomberos y el personal de rescate se han convertido en primera línea de respuesta ante la violencia extrema. Entre enero y octubre, la fiscalía estatal registró al menos 43 asesinatos de mujeres, lo que equivale a un feminicidio promedio cada semana. La situación se volvió crítica el miércoles 4 de noviembre cuando la abogada penalista María de los Ángeles Ávila, de 48 años, fue asesinada en el puerto mientras conducía su vehículo cerca de la zona de la Marina. Este ataque ocurre justo un día después de que dos mujeres fueran atacadas en hechos separados, resultando en la muerte de una en la colonia Montuosa y heridas graves para otra en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes.

Aumento Exponencial de Atenciones Prehospitalarias

Bomberos Veteranos, un cuerpo de rescate que opera en la región desde hace más de 22 años, ha documentado un incremento drástico en sus emergencias diarias. El comandante Fernando Leyva explica que hace apenas 10 años adquirieron ambulancias para expandir su cobertura hacia incendios, fugas de gas y accidentes de tráfico, pero ahora el servicio prehospitalario representa casi el 50 por ciento de sus atenciones diarias. La situación se intensificó en la periferia del puerto cuando hombres armados atacaron un centro de rehabilitación; al llegar al lugar, el personal encontró a dos personas sin vida y evacuó a un herido por arma de fuego. Para contextualizar la magnitud del problema, mientras años anteriores registraban solo 10 o 14 pacientes por año, en un solo mes se han atendido más de 70 servicios de este tipo.

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Estrategias de Seguridad y Refuerzo Federal

Mazatlán se ha consolidado como una de las ciudades de Sinaloa con mayor alza de homicidios, un fenómeno que comenzó a acelerarse desde julio de 2026 y se disparó exponencialmente en octubre con 112 asesinatos reportados. Esta tendencia ascendente se venía observando desde septiembre de 2024, pero los últimos tres meses han marcado un punto de inflexión crítico en las estadísticas de delitos de alto impacto. En respuesta a la escalada de violencia, las autoridades desplegaron 10 mil elementos federales para reforzar la seguridad, resultando en una presencia policial visible prácticamente en cada calle. A pesar de esta saturación de fuerzas, las cifras de criminalidad continúan al alza, desafiando la efectividad inmediata de las medidas de contención.

Riesgos para el Personal de Rescate

En la sede de Bomberos Veteranos, el código 5 Bravo indica constantemente un herido por arma de fuego, obligando al personal a adoptar medidas de protección extrema. Sergio de la Cruz, jefe de turno, detalla que antes de atender cualquier emergencia, debe colocarse un chaleco balístico, equipo que solo comenzó a utilizar el año pasado cuando recibieron entre 3 y 4 unidades. De la Cruz reconoce el miedo inherente a la labor, admitiendo que inicialmente era incómodo asistir a zonas donde no se sabía qué encontrar, pero ahora es una rutina necesaria. Él precisa que atender personas heridas por arma de fuego no era algo común anteriormente, pero actualmente no pasa un solo día sin que el equipo deba intervenir en estos casos graves.

Desafíos Económicos y Futuro de los Voluntarios

La corporación cuenta con 18 trabajadores remunerados y 45 elementos voluntarios, pero enfrenta una severa falta de presupuesto para cubrir los costos asociados a estas emergencias de alto riesgo. La escasez de fondos obliga a los miembros a salir a las esquinas a solicitar cooperación a los automovilistas para mantener sus operaciones. Fernando Leyva, comandante de Bomberos Veteranos, señala que la violencia ha disuadido a muchos jóvenes para unirse como guardias voluntarias, ya que los padres temen que sus hijos puedan resultar heridos o muertos. A pesar de estas adversidades, el personal mantiene su compromiso institucional, con Sergio de la Cruz afirmando que continuarán atendiendo los servicios como parte fundamental de su trabajo, mientras esperan que la violencia eventualmente disminuya.