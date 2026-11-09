Crisis del INE: ASF investiga a Guadalupe Taddei y trabajadores hacen paro nacional

El INE enfrenta una doble crisis: la ASF utiliza informantes para investigar a Guadalupe Taddei mientras el 90% de sus módulos hacen paro por salarios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa su periodo más crítico desde los comicios de 2006, marcado por intensas protestas laborales y profundas investigaciones sobre la gestión de Guadalupe Taddei. La crisis se materializó este lunes 9 de noviembre con la suspensión de actividades en el 90 por ciento de los Módulos de Atención Ciudadana y el anuncio oficial de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó informantes a sus indagatorias.

Investigación de la ASF con informantes

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que ha utilizado el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para fortalecer sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei. Colaboradores internos han entregado evidencia crucial, incluyendo testimonios, documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios y registros de mensajes de WhatsApp.

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Esta evidencia recabada por la ASF permite rastrear cómo se operaron irregularidades en contrataciones públicas durante varios años. Se han identificado indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas intervendrían en la selección de proveedores y definirían requisitos técnicos para favorecer intereses particulares. Además, ya existen denuncias penales presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR) que se suman a estas investigaciones administrativas.

Paro en Módulos de Atención Ciudadana

Simultáneamente a las presiones políticas, el 90 por ciento de los Módulos de Atención Ciudadana, encargados de expedir credenciales para votar, suspendió labores para exigir mejores condiciones. Los trabajadores se movilizaron frente a las oficinas centrales en Viaducto Tlalpan y en delegaciones de todo el territorio nacional, solicitando un aumento salarial mínimo del 25 por ciento y mejoras en el equipo de trabajo.

Las consignas difundidas durante las protestas del 9 de noviembre incluyaron mensajes como Mismo trabajo, digno salario y No hay recursos para el personal, pero sí para contratos, dirigidos directamente al Consejo General del Instituto. Estos reclamos destacan la tensión entre la falta de inversión en el personal y los altos costos de contratación externa.

Negociación y reanudación de actividades

Ante la paralización nacional, la directiva del Instituto Nacional Electoral logró negociar un aumento salarial del 6 por ciento para sus trabajadores. Esta medida busca desactivar el conflicto laboral inmediato y restaurar la operatividad del servicio. Se prevé que el martes 10 de noviembre se reanuden las actividades en los Módulos de Atención Ciudadana a nivel nacional.

Contexto electoral y responsabilidad

Estos eventos ocurren a menos de 7 meses de las elecciones federales intermedias, lo que aumenta la vulnerabilidad institucional. La situación actual de Guadalupe Taddei se compara con la crisis del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2006, cuando fue acosada por acusaciones de fraude en los comicios de ese año. La ASF continuará sus investigaciones para identificar a más personas involucradas y determinar las responsabilidades legales correspondientes.