Productores en Yuriria y Manuel Doblado enfrentan pérdidas severas por sequía y precios injustos. La falta de apoyo gubernamental y la alta inflación de insumos amenazan la sostenibilidad del sector agrícola en Guanajuato.

El sector agrícola en los municipios de Manuel Doblado y Yuriria ha experimentado un ciclo productivo marked por dificultades extremas, caracterizado por la escasez crítica de precipitaciones pluviales y la persistente desventaja en los precios de comercialización de sus cultivos. A medida que concluye el año calendario, los indicadores económicos y climáticos revelan una tendencia negativa que impacta directamente la viabilidad financiera de las familias campesinas asentadas en estas localidades.

Impacto Climático y Falta de Lluvias

María de la Luz Torres, quien se desempeña como delegada del sector agrícola en la región, ha documentado de primera mano cómo la irregularidad en los patrones meteorológicos ha comprometido la seguridad alimentaria y económica de los productores. Durante el transcurso del año actual, los periodos destinados a las lluvias no alcanzaron los volúmenes históricos necesarios, generando un déficit hídrico que afectó severamente a todas las personas vinculadas con el campo.

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La consecuencia inmediata de esta falta de agua fue la imposibilidad de cubrir el costo de los insumos básicos requeridos para el tratamiento del terreno. Los agricultores no lograron recuperar la inversión realizada en fertilizantes y semillas debido a la caída abrupta en los valores de mercado de sus cosechas, un fenómeno que los expertos califican como una distorsión grave del mercado que desconoce los costos reales de producción.

Además de los cultivos vegetales, la ganadería, otra actividad fundamental que depende intrínsecamente del agua para la supervivencia adecuada del ganado, también sufrió consecuencias negativas significativas. La sinergia entre la falta de precipitaciones y la devaluación de los productos agrícolas ha creado un entorno donde las pérdidas financieras son la norma generalizada para quienes trabajan la tierra en esta zona de Guanajuato.

Posiciones de los Actores y Perspectivas Críticas

José Almanza, un productor con veinticinco años de trayectoria ofreciendo sus productos en Yuriria, utiliza su experiencia acumulada para destacar los retos estructurales que enfrenta el campo mexicano contemporáneo. Almanza argumenta que los actuales niveles de remuneración por las cosechas representan una amenaza directa para la continuidad futura de la agricultura nacional, señalando una desconexión entre el esfuerzo humano y la retribución económica.

Jesús, un agricultor con más de cincuenta años de dedicación al negocio que comenzó en el entonces Distrito Federal y continuó al regresar a su pueblo tras el fallecimiento de su padre, ofrece una perspectiva generacional sobre la crisis. Su familia ha mantenido esta actividad a través de muchas generaciones, pero actualmente enfrenta barreras sistémicas que impiden obtener frutos justos de su labor diaria, destacando la subida constante en el costo de semillas y fertilizantes.

Las manifestaciones de agricultores a lo largo del país han denunciado consistentemente la falta de apoyo institucional y la ausencia de protección por parte de los gobiernos estatales y federales. La inseguridad y la corrupción aparecen como obstáculos centrales en las solicitudes de los productores, quienes reclaman un sistema que garantice la seguridad laboral y la equidad en los pagos, elementos que consideran básicos para la dignidad del campo.

Impacto Real y Resiliencia Comunitaria

La respuesta a esta crisis no ha sido pasiva, sino que se ha manifestado a través de la colaboración mutua y el aprovechamiento de diversas profesiones dentro de la comunidad. La formación de arquitectos en el pueblo ha permitido a vecinos como José Almanza ayudar a nivelar terrenos y proporcionar planos a sus compañeros, demostrando que el trueque de conocimientos técnicos es una herramienta vital para la adaptación y la prosperidad colectiva.

No obstante, la realidad económica sugiere que muchas familias están decidiendo abandonar la actividad agrícola en busca de mejores oportunidades, llegando incluso a emigrar fuera del país. Ante la falta de un marco regulatorio que proteja al productor, la agricultura enfrenta una crisis de sostenibilidad que podría llevar al abandono generalizado de la tierra, un escenario que los propios agricultores temen alcanzar en un futuro próximo.