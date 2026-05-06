Crisis en el fútbol mexicano: Chivas y la FMF se enfrentan por convocatoria al Mundial 2026

Amaury Vergara ordena el regreso de sus jugadores al Rebaño, provocando un conflicto directo con la FMF que amenaza con excluir a varios futbolistas de la Copa del Mundo.

El fútbol mexicano se encuentra sumergido en una nueva y profunda crisis institucional que pone en riesgo la estabilidad de la Selección Nacional en un momento crítico.

Durante la mañana de este miércoles, se reportó un hecho sin precedentes cuando varios jugadores pertenecientes al Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, se presentaron en las instalaciones de Verde Valle en lugar de acudir a la concentración oficial del Tri. Esta decisión no fue tomada por los futbolistas de manera autónoma, sino que respondieron directamente a las instrucciones estrictas emitidas por el presidente del club, Amaury Vergara.

Entre los jugadores que acataron la orden y regresaron a su equipo se encuentran figuras clave como Armando 'Hormiga' González, Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes ahora se preparan para el enfrentamiento decisivo de vuelta en los Cuartos de Final contra los Tigres. La raíz de este conflicto se encuentra en una serie de desacuerdos administrativos y una ruptura de pactos previamente establecidos entre los clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Amaury Vergara manifestó una profunda molestia debido a que no se respetó el acuerdo de liberar a los jugadores al finalizar la Jornada 17 del torneo Clausura 2026. El detonante específico fue la solicitud realizada por el club Toluca para que Alexis Vega y Jesús Gallardo se reincorporaran a sus filas para disputar la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup frente al LAFC.

Vergara consideró que esta acción sentaba un precedente peligroso y arbitrario, lo que lo llevó a priorizar la Liguilla de su propio equipo sobre los intereses inmediatos de la Selección Mexicana. La respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol fue inmediata y tajante, lanzando un comunicado oficial que funciona como un ultimátum para los jugadores involucrados.

La FMF advirtió que cualquier futbolista que no se haya presentado este miércoles 6 de mayo al inicio de la concentración será excluido definitivamente de la convocatoria final que el técnico Javier Aguirre diseñe para el Mundial 2026. Esta medida drástica coloca a los jugadores en una posición sumamente vulnerable, obligándolos a elegir entre la lealtad a su club y la oportunidad histórica de representar a su país en una Copa del Mundo que se jugará en casa.

Los futbolistas tienen como límite las 8 p.m. hora local de este mismo día para reportarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México. En medio de este caos, la situación de Brian Gutiérrez añade una capa extra de complicación logística. El jugador se encontraba en la ciudad de Chicago al momento de recibir la notificación de la directiva del Rebaño, lo que imposibilitó su llegada inmediata a Guadalajara.

Aunque se espera que aterrice en la ciudad este miércoles, es un hecho que se perderá la sesión de entrenamiento programada, lo que demuestra la desorganización y la tensión que impera en la comunicación entre los distintos niveles del fútbol nacional. La incertidumbre sobre si Gutiérrez logrará llegar al CAR antes del cierre del plazo es uno de los puntos de mayor tensión para el cuerpo técnico de Aguirre.

El impacto de esta disputa trasciende el ámbito administrativo y llega directamente al campo de juego, afectando la psicología de los atletas. Javier Aguirre, quien busca consolidar un equipo competitivo para el 2026, se ve ahora envuelto en una guerra de poder donde los jugadores son utilizados como piezas de ajedrez. La falta de coordinación entre la FMF y los presidentes de los clubes refleja una fragilidad sistémica que podría costar caro en el torneo más importante del mundo.

Si jugadores de la calidad de Alvarado o Romo quedan fuera por cuestiones burocráticas, la Selección Mexicana perdería activos valiosos en una etapa donde la cohesión y la disciplina deberían ser la prioridad absoluta. Finalmente, este episodio deja al descubierto la eterna lucha de poder entre los intereses económicos de los clubes y la gloria deportiva de la Selección. La amenaza de exclusión del Mundial es una herramienta de presión fuerte que podría generar resentimientos a largo plazo.

Mientras el reloj avanza hacia las 8 p.m., el fútbol mexicano observa con preocupación cómo el camino hacia el 2026 se llena de obstáculos internos que nada tienen que ver con el rendimiento deportivo, sino con la gestión del poder y la falta de palabra entre los dirigentes del deporte rey en el país. El destino de estos cinco futbolistas pende de un hilo, y su decisión final definirá la relación entre Chivas y la Federación por los próximos años





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