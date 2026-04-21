Crisis en el gabinete de Trump: Renuncia la secretaria de Trabajo en medio de graves acusaciones

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, deja su cargo tras investigaciones por mal uso de recursos públicos y conductas impropias, sumándose a la lista de salidas en la administración Trump.

La administración del presidente Donald Trump enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad interna tras la salida de Lori Chavez-DeRemer, quien se desempeñaba como secretaria de Trabajo de los Estados Unidos.

Aunque fuentes oficiales de la Casa Blanca, a través del director de comunicaciones Steven Cheung, han intentado enmarcar este movimiento como una renuncia voluntaria motivada por el deseo de la exfuncionaria de incursionar en el sector privado, diversas investigaciones periodísticas y reportes internos apuntan a un escenario mucho más complejo y controvertido. La salida de Chavez-DeRemer no ocurre en aislamiento, sino que se suma a una reciente ola de bajas en el gabinete presidencial, incluyendo a figuras de alto perfil como la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la exfiscal general, Pam Bondi, lo que ha generado interrogantes sobre la cohesión y los protocolos éticos dentro del actual equipo de gobierno estadounidense. El núcleo de las acusaciones contra la exsecretaria gira en torno a presuntos abusos de poder y conductas inapropiadas que actualmente están siendo examinadas minuciosamente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. Entre las denuncias más graves destaca el uso indebido de fondos públicos para financiar viajes personales, una práctica que habría sido facilitada por colaboradores cercanos, como su jefe de gabinete, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright. Se investiga si estos funcionarios organizaron eventos profesionales bajo falsos pretextos para encubrir traslados de carácter privado de la secretaria. Además de las irregularidades administrativas, han surgido testimonios sobre comportamientos personales impropios, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas durante el horario laboral y una supuesta relación sentimental con un integrante de su equipo de seguridad, aspectos que contravienen las normas de conducta exigidas para un cargo de tal relevancia pública. La controversia se ha extendido incluso al entorno familiar de Chavez-DeRemer. Reportes detallan que su esposo, Shawn DeRemer, tiene prohibido el acceso a las instalaciones del Departamento de Trabajo tras haber sido señalado por tocar inapropiadamente a dos mujeres dentro del edificio. Uno de estos incidentes, ocurrido en diciembre pasado, habría sido registrado por las cámaras de vigilancia de la dependencia, lo que aumenta la presión sobre la imagen pública de la exsecretaria. A pesar de los señalamientos, Chavez-DeRemer, quien ostentaba el título de ser la única funcionaria hispana en el círculo cercano de Trump, se despidió de su cargo agradeciendo al mandatario y resaltando los avances logrados en la conexión entre el sector empresarial y el mundo laboral. Mientras tanto, el subsecretario Keith Sonderling ha asumido el puesto de manera interina, en un intento por estabilizar una institución que atraviesa uno de sus momentos de mayor escrutinio mediático y fiscal por parte de las autoridades competentes





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