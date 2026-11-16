CRISIS EN EL INE: Observatorio CEPNA Exige Renovación Urgente de la Presidencia

El Observatorio CEPNA alerta sobre la crisis de credibilidad del INE por el escándalo Guadalupe Taddei. Exige al Ejecutivo y Diputados integrar el Consejo General para los comicios 2027.

El Observatorio Ciudadano CEPNA 2026-2027 ha emitido un llamado urgente a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal para garantizar la renovación inmediata de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Este organismo académico, conformado por destacados expertos, advierte que la entidad electoral enfrenta una severa crisis de credibilidad derivada de las denuncias por presuntos actos de corrupción que involucran a su extitular, Guadalupe Taddei.

Deficiencias en el Consejo General y Riesgo Electoral

En un pronunciamiento titulado Identidad en principios y consenso en formas y tiempos, los miembros José Ramón Cossío, Diego Valadés, Jorge Alcocer y Jesús Orozco Henríquez señalaron que ha trascendido más de un mes desde el estallido del escándalo sin una resolución efectiva. Estas deficiencias en la integración del Consejo General están afectando directamente el funcionamiento operativo del instituto, generando un vacío de liderazgo crítico.

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Los integrantes del observatorio enfatizaron que la ausencia de una conducción renovada, que cuente con respaldo social y pluralidad política, constituye un grave riesgo para los comicios de 2027. Este retraso compromete el derecho ciudadano de votar en las condiciones más óptimas para asegurar un ejercicio electoral libre y auténtico en un contexto político ya sensible.

Obstruccionismo Legislativo y Exigencia de Consenso

El documento crítico señala que el oficialismo se ha negado sistemáticamente a llevar al pleno el proyecto de acuerdo con la convocatoria para elegir al nuevo presidente del INE. Los legisladores utilizan el argumento de buscar amplios consensos como pretexto para postergar la integración de la autoridad máxima electoral, situación que ha generado frustración en la sociedad civil.

Para desbloquear esta situación, el observatorio sostiene que bastaría el compromiso del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, para asegurar la integración del Comité Técnico de Evaluación. Este órgano es responsable de examinar y calificar a los aspirantes, y debe estar conformado por especialistas electorales con prestigio, independencia y honorabilidad comprobada para garantizar la legitimidad del proceso.

Conformación Legal del Comité de Evaluación

Conforme al marco legal vigente, el Comité Técnico de Evaluación se integra por siete personas con designaciones específicas que buscan equilibrar las instituciones. Tres de sus integrantes deben ser designados por la Junta de Coordinación Política, conocida como Jucopo, representando la voluntad parlamentaria, mientras que dos miembros son nominados por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

Adicionalmente, dos puestos restantes en este comité clave son asignados por el organismo garante en materia de transparencia. Esta estructura legal exige que los partidos políticos y las instituciones de derechos humanos colaboren activamente para evitar un nuevo periodo de parálisis administrativa que podría desestabilizar el calendario electoral federal.

Llamado al Ejecutivo y Repercusiones en 2027

El observatorio hizo un exhorto directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para actuar con responsabilidad y sentido democrático, buscando recuperar la confianza ciudadana en el INE. Criticaron firmemente la tendencia a atribuir culpas a quienes estuvieron al frente del IFE o del propio instituto, señalando que estas acciones faltan al decoro y debilitan la democracia mediante la intolerancia institucional.

Los firmantes, que incluyen a Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, Fernán González de Castilla, Natalia Reyes y Alma Zamora, instan a los diputados a acordar de inmediato un comité respaldado por los partidos. El objetivo no es solo evitar una segunda Taddei, sino presentar candidatos con habilidades directivas e integridad ética. Paralelamente, la Alianza Democrática para la Observación Electoral propuso al INE frenar la sobrerrepresentación mediante dos vías específicas antes de la renovación de las 500 diputaciones en 2027.