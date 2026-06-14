Los apagones recurrentes y el bloqueo estadounidense dificultan la fabricación de hostias en el monasterio de Santa Teresa y San José, forzando a racionar su distribución en las iglesias de la isla.

En las últimas semanas, la producción de hostias ha disminuido significativamente en Cuba , como consecuencia del deterioro general de la actividad económica nacional provocado por los apagones diarios que pueden extenderse hasta 24 horas.

Este elemento, aparentemente menor, tiene una profunda repercusión en la práctica religiosa católica, dado que las hostias, que simbolizan el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía, se fabricanartesanalmente en el monasterio de Santa Teresa y San José, en La Habana, por la comunidad de las Carmelitas Descalzas. Según explicó el sacerdote George Payano, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, la maquinaria utilizada en su elaboración requiere de un suministro eléctrico estable y continuo, algo cada vez más escaso.

"Dos horas de corriente son muy limitadas", señaló, lo que fuerza a las religiosas a reducir tanto la producción como la distribución, anunciando a sacerdotes y obispos la necesidad de racionar las existencias para garantizar que alcancen a todas las comunidades. La capilla del convento, donde Payano ofició una misa para una veintena de feligreses, es testigo directo de esta realidad: durante la celebración litúrgica, el barrio volvía a quedar sin energía.

A la salida, fieles como Mariela Shuman, una jubilada de 70 años, expresaban su pesar pero también su resignación y fe, llegando a mencionar la posibilidad de tener que conformarse con una "comunión espiritual" si las hostias llegaran a escasear. Esta situación se enmarca en un contexto de crisis multidimensional para Cuba, agravada por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde hace décadas, pero recrudecido en los últimos años con nuevas oleadas de sanciones.

El bloqueo no solo limita el acceso a divisas y bienes de importación, sino que también dificulta la obtención de insumos, equipos y repuestos necesarios para la producción dentro de la isla. La combinación de restricciones energéticas, escasez de materias primas y la compleja situación logística ha llevado a que las Carmelitas Descalzas, que históricamente proveían de hostias a toda la arquidiócesis de La Habana y más allá, deban operar a capacidad mínima.

La Wright, representantes eclesiásticos han llamado a la calma y a la solidaridad entre parroquias para compartir las reservas, mientras se buscan soluciones alternativas, como la instalación de equipos de generación propia o la racionalización estricta en el uso de la electricidad durante los escasos periodos de servicio. No obstante, la prolongada duración e imprevisibilidad de los apagones, sumada a la dificultad para importar nuevas máquinas o mantenimiento especializado, proyecta un futuro incierto para este y otros procesos productivos de bienes esenciales, tanto civiles como religiosos.

Los feligreses, por su parte, afrontan la escasez con resignación, aferrándose a la espiritualidad y a la comunidad en medio de las adversidades, un reflejo de la resiliencia que ha caracterizado a la sociedad cubana durante décadas de penalidades. El caso de las hostias, aunque específico, ilustra cómo las sanciones internacionales y la crisis infraestructural pueden penetrar hasta los aspectos más íntimos de la vida cultural y religiosa de una nación





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Hostias Bloqueo Apagones Iglesia Católica Carlmelitas Descalzas Crisis Económica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos golea a Paraguay en Los Ángeles y los anfitriones quedan invictos tras su debutCopa del Mundo

Read more »

Malas noticias para los aficionados del Rey de los DeportesLa tormenta suspendió el encuentro entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México, y la Selección Nacional se quedó sin uniformes previo al partido del Mundial 2026

Read more »

Los restaurantes imperdibles cerca de los estadios del Mundial¡Que el hambre no te meta gol! Conoce los restaurantes más cercanos a los estadios mundialistas para comer delicioso en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Read more »

En Los Cabos Los Chapitos controlan hasta el grifo del agua“Ya no hay negocio para nosotros, trabajamos para ellos”. Así resume un empresario de Los Cabos la realidad de cientos de prestadores de servicios turísticos bajo el control de Los Chapitos. Hace cinco años y medio llegaron desde Mazatlán, empezaron por los tiempos compartidos y ya acaparan todo.

Read more »