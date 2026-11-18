La autonomía fiscal se ve comprometida por nombramientos políticos y falta de experiencia técnica en Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

La crisis sistémica que afecta a las fiscalías estatales en México ha dejado de ser un problema reservado exclusivamente a litigantes y policías para convertirse en una falla estructural del poder público. Esta ineficacia se manifiesta directamente en la víctima que denuncia un hecho delictivo y no recibe respuesta, en el comerciante cuyos videos de vigilancia permanecen sin análisis, y en la familia que busca a una persona desaparecida mientras su expediente cambia de escritorio constantemente. La conclusión desde el territorio es incómoda: en demasiadas entidades, la capacidad de investigar depende más de relaciones internas, prioridades políticas y capacidades desiguales que de una institución profesional.

La autonomía constitucional está secuestrada

La autonomía constitucional estaba diseñada para proteger la investigación penal de las órdenes del poder político, sin embargo, gobernadores y mayorías legislativas siguen utilizando nombramientos, permanencias y remociones como instrumentos de control. El problema no termina en la figura del titular, ya que una fiscalía puede cambiar de liderazgo y conservar redes internas que distribuyen plazas, filtran investigaciones y protegen intereses establecidos. La verdadera prueba de autonomía ocurre cuando una investigación alcanza al entorno gubernamental, al financiamiento político o a mandos vinculados con abusos, no en una toma de protesta.

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El fiscal no puede ser un botín político

Uno de los puntos más delicados es la selección de quien encabeza la Fiscalía, ya que en distintas entidades el riesgo de que la designación se convierta en una negociación entre gobernadores, congresos y grupos partidistas es real. Estados como Chihuahua, Sinaloa y Michoacán merecen atención especial por la dimensión de su aparato institucional, su complejidad territorial y el peso político de sus decisiones. Cuando la titularidad se reparte como cuota, premio o garantía de protección, la procuración de justicia se confunde con patrimonio del gobierno en turno.

Requisitos de experiencia para el fiscal

El fiscal debe ser un ciudadano con independencia acreditable, solvencia ética, técnica jurídica penal y carrera ministerial comprobable, no basta con un título de abogado o cercanía con el gobernador. Debe demostrar experiencia efectiva en la conducción de investigaciones, integración de carpetas, litigación penal, valoración probatoria y coordinación con policías y peritos. La trayectoria se verifica mediante responsabilidades desempeñadas y resultados profesionales, no mediante recomendaciones partidistas, exigiendo convocatorias transparentes y evaluación técnica independiente.

La fábrica del expediente inmóvil

La debilidad se reproduce en las mesas de investigación debido a carpetas acumuladas, peritajes tardíos, policías rebasados y sistemas informáticos incompatibles. La saturación degrada la evidencia, aleja a los testigos y retrasa las diligencias, comprometiendo los procesos judiciales. La rotación constante elimina la memoria investigativa, destruyendo el conocimiento de territorios, patrones delictivos e informantes clave. Sin carrera profesional, estabilidad y evaluación por desempeño, la capacitación se reduce a cursos que no modifican la operación cotidiana.

El costo humano y burocrático

El sistema acusatorio exige investigación científica, conducción jurídica, coordinación policial y respeto a los derechos humanos. La Constitución asigna al Ministerio Público la conducción de la investigación, mientras el Código Nacional de Procedimientos Penales distribuye responsabilidades. En la práctica, la coordinación queda atrapada en disputas burocráticas y dictámenes tardíos, obligando a las víctimas a peregrinar entre oficinas sin obtener justicia efectiva.