Crisis hídrica y conflictos sociales por la expansión de centros de datos de IA en Indonesia y Malasia

La rápida implementación de centros de datos para inteligencia artificial en Batam y Johor ha generado graves escaseces de agua y protestas sociales, revelando el impacto ambiental y humano del auge tecnológico en el sudeste asiático.

La rápida expansión de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial en el sudeste asiático, particularmente en las zonas fronterizas de Indonesia y Malasia, ha desencadenado una creciente crisis hídrica y social que enfrenta a las comunidades locales con los megaproyectos tecnológicos.

En la isla indonesia de Batam, específicamente en el complejo Nongsa Digital Park, los residentes han experimentado una severa escasez de agua potable que ha llegado a afectar las actividades básicas diarias. La situación se ha visto agravada por una prolongada sequía exacerbada por el fenómeno climático de El Niño, pero la población local ha dirigido su frustración hacia las nuevas instalaciones de centros de datos, sospechando que su construcción y operación están drenando los recursos hídricos disponibles.

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Protestas por escasez hídrica en Batam

Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan, un comerciante de 54 años, relata cómo la percepción inicial de optimismo frente a la llegada de la industria se transformó en indignación cuando los cortes en el suministro municipal comenzaron a dejar sin acceso a instalaciones básicas como duchas. Durante el momento más crítico, decenas de habitantes organizaron protestas frente al parque tecnológico, argumentando que la reducción del nivel del embalse de Nongsa, que abastece a la comunidad, está directamente relacionada con las demandas de refrigeración de los servidores.

La operadora del servicio de agua, Air Batam Hilir, confirmó que una fuerte disminución en los niveles del embalse, sumada a un fallo eléctrico, interrumpió el suministro, aunque destacó que el parque tecnológico recibe agua de un embalse diferente, el de Duriangkang, lo que mitiga teóricamente su impacto directo sobre la red municipal. A pesar de esto, la tensión entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental y social se ha vuelto insoportable para los vecinos.

Las consecuencias de la crisis han sido devastadoras para la vida cotidiana de los residentes, obligándolos a adoptar medidas extremas para mantener la higiene y la supervivencia. En la cercana localidad costera de Mata Ikan, manifestantes como Rahmat de 52 años narran situaciones deplorables donde se veían obligados a utilizar agua de mar para lavarse después de defecar, una práctica que refleja la desesperación ante la falta de alternativas.

Crisis agrava condiciones de vida locales

Sulastri, de 38 años, explica que la crisis lleva un año de existencia pero se intensificó dramáticamente en los últimos seis meses, forzándola a lavar los platos con agua embotellada y abandonar la producción de cubitos de hielo en su pequeño negocio debido a la escasez. El gobierno intentó paliar la emergencia distribuyendo agua mediante camiones cisterna, pero los vecinos denuncian que el agua entregada era de mala calidad, con un olor desagradable y un color amarillento que la hacía insegura para el consumo.

A finales de septiembre, las autoridades notificaron a los desarrolladores del parque, que incluye operadores como BW Digital, DayOne, Princeton Digital Group y Gaw Capital Partners, que debían construir plantas desalinizadoras de agua de mar para sus sistemas de refrigeración. Esta medida busca aliviar la presión sobre los recursos de agua dulce locales, aunque las empresas han respondido enfatizando su compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de sistemas de circuito cerrado y energías renovables, aunque los habitantes mantienen la desconfianza hacia las promesas corporativas frente a la realidad inmediata de la escasez.

Expansión datos impulsa tensión Johor

La tensión no se limita a Batam, ya que un fenómeno similar está ocurriendo en la región malasia de Johor, ubicada al norte de Singapur, que se ha convertido en uno de los mayores conglomerados emergentes de infraestructura de inteligencia artificial del mundo. James Chai, investigador del Instituto ISEAS Yusof Ishak, señala que la capacidad de centros de datos en Johor ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 10 megavatios hace cinco años a 2,1 gigavatios actualmente, una multiplicación por doscientos impulsada por las limitaciones de recursos en Singapur que llevó a ese país a suspender nuevos proyectos entre 2019 y 2022.

Este auge tecnológico trae consigo desafíos estructurales significativos; según un informe de KPMG, la capacidad de los centros de datos en el sudeste asiático se triplicará para 2030 en comparación con 2025, lo que ejercerá una presión aún mayor sobre los suministros de agua y las redes eléctricas, que aún dependen en gran medida de combustibles fósiles. En Malasia, los gobiernos proyectan que para 2035 los centros de datos absorberán un tercio del consumo total de energía, mientras que los residentes de Johor protestan contra la contaminación por polvo y las inundaciones repentinas causadas por la proximidad de estas instalaciones a zonas residenciales.

Conflictos planificación versus necesidades locales

Aunque la operadora de agua en Batam, ABH, afirma apoyar el desarrollo siempre que se gestione adecuadamente y trabaja en aumentar la capacidad de los embalses mediante dragado y siembra de nubes, la brecha entre la planificación corporativa y las necesidades inmediatas de las comunidades locales sigue siendo un punto de conflicto central en la expansión de la inteligencia artificial en la región.