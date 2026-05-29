Crisis hídrica y energética pone al agua en riesgo en Cuba

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos revela que el sistema hídrico opera con solo el 37 % del combustible necesario, a raíz de sanciones y la crisis energética del país. La escasez de electricidad y equipos provoca apagones severos y la llegada intermitente de cisternas a zonas urbanas, afectando a millones de cubanos.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, denunció en una mesa redonda que el sistema hídrico del país opera con apenas el 37 % del combustible necesario.

Esta cifra se debe a la combinación de una crisis energética que ha afectado a todos los sectores de la economía cubana y un conjunto de sanciones internacionales impuestas por los Estados Unidos. Durante la mesa, Rodríguez enfatizó que el bombeo de agua representa solo una parte del consumo de energía eléctrica de la institución.

Todas las actividades esenciales del organismo, incluida la desobstrucción de redes, la limpieza de fosas y la supresión de salideros, requieren combustibles para el deblasting de motores, y en muchos casos también dependen de insumos químicos cuya importación se encuentra paralizada. El INRH, el mayor consumidor de energía eléctrica en el país, había adquirido en 2023 casi 100 millones de dólares en piezas y equipos.

En 2024, debido a la interrupción total de créditos, solo contó con la compra de 10 millones de dólares. A consecuencia de estos recortes, varias instalaciones, como las centrales de bombeo que alimentan los tanques de almacenamiento, se han vuelto inoperativas durante períodos prolongados. La escasez de energía eléctrica no solo reduce la capacidad de ofrecer agua corriente a la población.

En los últimos meses, los apagones han alcanzado hasta 20 horas diarias, dejando a miles de zonas suburbanas en un estado de vulnerabilidad extrema. Los trabajadores del INRH describen una situación donde tienen que recorrer distancias de 10 kilómetros para recibir cisternas de agua de los tanques de depresión de la red municipal, y por lo general el suministro llega de manera intermitente.

En La Habana, Magaly Ribial, una maestra de 60 años, informó a la AP de que no había recibido agua en los últimos cinco días, mientras que Dayse Izquierdo, una anciana de 95 años, depende de los vecinos para recibir los suministros. Carlos Molina, trabajador de 55 años, relata haber tenido que dirigirse a otro municipio únicamente para obtener agua. Esta situación de inseguridad 'es generalizada', según se repite en diferentes barrios a lo largo del país.

El presidente Rodríguez admitió que apenas una pequeña parte del sistema está respaldada por fuentes de energía renovables, como la fotovoltaica. A pesar de las iniciativas de aceleración de la energía solar, la mayoría de los expertos indica que requieren inversiones considerables para cubrir la demanda actual. El gobierno cubano, ante la magnitud del problema, ha anunciado un programa acelerado para implementar tecnología solar como fuente de respaldo.

No obstante, las limitaciones actuales en las direcciones de producción y distribución de energías renovables, junto con las restricciones de importación y los costos asociados, retrasan el proceso. En cuanto a la causa subyacente, las sanciones económicas y los bloqueos sobre la importación de combustibles y equipos críticos han pasado a la cúspide de esta crisis. El presidente de EE. USA, durante los últimos meses, ha incrementado las sanciones con el objetivo de presionar el modelo político cubano.

Desde la imposición del cerco petrolero bajo la administración de Donald Trump en 2021, la economía cubana ha sufrido un descenso drástico. De cara al futuro, el INRH y las autoridades de energía están evaluando un plan de gestión de riesgo que combina el uso de combustible alternativo, combustible sintético y la expansión de sistemas solares con baterías de almacenamiento.

Sólo con esa combinación ellos esperan poder recuperar la capacidad de ofrecer agua corriente a la población cubana, impulsando además la rehabilitación de la infraestructura de bombeo. El Instituto Científico de Estudios de Insumos Sostenibles (ICELS), el cual respalda al INRH, también está colaborando en la búsqueda de soluciones de ingeniería para reducir el consumo energético de las bombas mediante la optimización de flujo y la mejora de la eficiencia de los motores.

La comunidad internacional ha instado a la ONU y el Consejo de Seguridad a facilitar un acceso sin restricciones a la isla para la importación de combustibles y equipos de repuesto esencial. Con la esperanza de un cambio de política y sin más interrupciones en el suministro energético, las autoridades cubanas permanecen dispuestas a colaborar con la comunidad internacional y a explorar nuevas vías de desarrollo sostenible para garantizar el acceso de agua y energía a la población.





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