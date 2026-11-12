Crisis institucional del INE: recorte, falta de consejeros y riesgos electorales

Especialistas advierten sobre el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral por recorte de 6 mil millones de pesos y vacío de poder en el Consejo General.

El Instituto Nacional Electoral enfrenta una profunda crisis institucional y de credibilidad. Esta situación se agrava con un recorte presupuestal de seis mil millones de pesos para 2027. Además, existen cuestionamientos a sus consejeros y conflictos internos. La falta de acuerdos políticos para completar su integración también preocupa. Especialistas en materia electoral han emitido esta advertencia clave.

Alerta de tormenta perfecta institucional

Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Jorge Aljovín, analista político, coinciden en que el organismo llega debilitado. Esto ocurre en medio de uno de los procesos comiciales más grandes de la historia. Existe un riesgo real para su operación y para la confianza ciudadana. Aljovín describió esta situación como una tormenta perfecta. Sostuvo que se pretende debilitar al árbitro electoral hasta su eventual desaparición.

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Enumeró la falta de renovación de la presidencia del Consejo General. También mencionó el paro de trabajadores de módulos que exigieron mejores salarios. El recorte presupuestal y los señalamientos contra los consejeros son parte de este escenario. Salmorán Villar recordó que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados. Además, habrá elecciones en 17 gubernaturas y en 30 congresos locales. La lista nominal incluye más de 102 millones de electores.

Impacto del vacío en la toma de decisiones

La ausencia de una consejería dificulta la deliberación interna. Esto altera los equilibrios necesarios para operar. La falta se nota especialmente cuando se requieren mayorías calificadas. Un ejemplo claro es la definición de las reglas de asignación de diputaciones plurinominales. Los elementos de la FGR realizaron una diligencia ayer en la sede del INE en la CDMX. Según trabajadores del organismo, esto está relacionado con el extitular de Recursos Materiales.

La académica cuestionó al partido Morena. Atribuyó a este grupo alimentar una narrativa que pone en duda la legitimidad del INE. Esto ocurre pese a que el partido impulsó a integrantes del Consejo General. Salmorán calificó de bochornoso su intento por deslindarse de la consejera que ellos propusieron. La falta de estructura completa pone en duda la capacidad de gestión.

Disparidad salarial y responsabilidad política

Sobre el recorte, Aljovín advirtió que podría afectar la capacidad operativa. Planteó una responsabilidad compartida entre las instituciones. El INE debe garantizar transparencia y austeridad. Los legisladores tienen la obligación de proveerle los recursos necesarios. Distinguió entre la austeridad que elimina privilegios y la que merma capacidades. Consideró innecesaria esta última forma de reducción.

Aljovín criticó la desigualdad salarial existente. Un consejero percibe unos 180 mil pesos netos mensuales. Los trabajadores de módulos reciben cerca de nueve mil 600 pesos. Calificó esta diferencia como una ofensa. Salmorán opinó que el instituto podrá cumplir su calendario técnicamente. Sin embargo, hay dudas sobre cómo organizará los comicios. Los recursos serán menores mientras aumentan los cargos y la lista de votantes.

Buscando consenso para la nueva presidencia

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, anunció que buscará un acuerdo con las fuerzas políticas. El objetivo es emitir la convocatoria para elegir al nuevo titular de la presidencia. Reconoció que la ruta es complicada. Esto se debe a la salida de Guadalupe Taddei. Fue señalada por presuntas irregularidades en contratos millonarios.

Aljovín cuestionó los intereses políticos detrás de la disputa. Mencionó perfiles afines al oficialismo como Mónica Soto Fregoso. También señaló a Estela Damián Peralta. Expresó preocupación por la asistencia de un consejero a un informe político. Dijo que los nombramientos deben privilegiar la preparación y la probidad. Advirtió que el debilitamiento podría abrir la puerta a refundar el INE. Monreal espera lograr un acuerdo unánime en la selección.