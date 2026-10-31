Crisis institucional en Polonia: Policía rodea el Tribunal Constitucional en Varsovia

La Policía rodeó el Tribunal Constitucional de Polonia tras la suspensión de su presidente y vicepresidente, en un conflicto entre el gobierno de Tusk y el presidente Nawrocki.

La Policía de Polonia rodeó este viernes 30 de octubre la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia, en medio de una crisis institucional por la dirección del organismo judicial. La tensión aumentó después de que se difundiera la suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, una decisión cuestionada por integrantes de la propia corte y por dirigentes de la oposición. El conflicto enfrenta al gobierno del primer ministro Donald Tusk con el presidente de la República, Karol Nawrocki, y el partido opositor Ley y Justicia (PiS).

Origen de la suspensión en el Tribunal Constitucional

La controversia comenzó cuando la página oficial del Tribunal Constitucional anunció la suspensión durante un mes de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La medida fue emitida por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien sostiene que puede asumir temporalmente la dirección del organismo por su antigüedad.

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Sin embargo, mediante su cuenta oficial en X, representantes de la anterior dirección del tribunal denunciaron una presunta intervención ilegal en su página web y rechazaron la validez de las suspensiones. También cuestionaron la condición de magistrada de Korwin-Piotrowska y acusaron a quienes participaron en las decisiones de cometer un supuesto golpe de Estado.

Por su parte, Jarosław Kaczyński, líder del partido opositor Ley y Justicia (PiS), acusó al gobierno de Donald Tusk de intentar tomar el control del tribunal. El Ejecutivo sostiene que sus acciones buscan restablecer la independencia judicial.

Intervención policial y detenciones en Varsovia

El conflicto se agravó cuando el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, presentó cinco solicitudes para retirar la inmunidad judicial de ambos magistrados: cuatro contra Święczkowski y una contra Sochański. Según el funcionario, los expedientes abarcan 224 páginas y 50 tomos de documentación relacionada con presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Ese mismo 30 de octubre, agentes de seguridad rodearon las instalaciones del Tribunal Constitucional después de que manifestantes intentaran atravesar las barreras del recinto y arrojaran objetos contra los oficiales. La Policía reportó tres personas detenidas durante los incidentes.

Ante la gravedad del enfrentamiento institucional, el presidente Karol Nawrocki decidió cancelar su viaje a Senegal y regresar a Polonia. Mientras tanto, el primer ministro Donald Tusk defendió la necesidad de actuar para restablecer el Estado de derecho.

Cronología de la crisis política en Polonia

Entre 2015 y 2023, durante su etapa en el Gobierno, el PiS impulsó reformas judiciales que fueron cuestionadas por instituciones europeas y organizaciones jurídicas. Sus críticos denunciaron una creciente influencia política sobre los tribunales.

En diciembre de 2023, Donald Tusk asumió el Gobierno con una coalición que se comprometió a reformar las instituciones judiciales. Las propuestas encontraron resistencia de sectores conservadores y de la Presidencia.

El 13 de marzo de 2026, el Parlamento polaco, conocido como Sejm, designó a seis jueces para ocupar vacantes del Tribunal Constitucional. El 1 y 9 de abril de 2026, el presidente Nawrocki tomó juramento a dos de los seis magistrados, pero se negó a hacerlo con los otros cuatro. Estos últimos realizaron una ceremonia en el Parlamento, cuya validez fue rechazada por la dirección del tribunal.

El 13 de octubre de 2026, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, publicó su opinión sobre las competencias presidenciales relacionadas con la toma de juramento de magistrados. Al día siguiente, Maciej Berek, elegido magistrado por el Parlamento en septiembre, juró su cargo sin la presencia de Nawrocki. Manifestantes intentaron impedir su acceso a la corte y la Policía intervino para mantener el orden.

Finalmente, alrededor de las 18:00 horas del 30 de octubre de 2026, la página del Tribunal Constitucional publicó la suspensión temporal de Święczkowski y Sochański, lo que desencadenó la intervención policial y la crisis actual.

Disputa entre Tusk y Nawrocki por los magistrados

El conflicto entre el primer ministro y el presidente polaco gira alrededor de quién tiene autoridad para permitir que los nuevos magistrados ejerzan sus funciones en el Tribunal Constitucional, organismo encargado de determinar si las leyes cumplen con la Constitución del país.

Mientras sectores conservadores denuncian un supuesto golpe de Estado contra el tribunal, el Ejecutivo sostiene que sus acciones buscan restablecer la independencia judicial. La crisis institucional en Polonia continúa sin una solución clara, con el Tribunal Constitucional en el centro de la disputa política.