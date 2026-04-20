Crisis legislativa en la 66 Legislatura: rezago del 89 por ciento y dominio de la agenda oficial

La 66 Legislatura presenta un rezago del 88.93 por ciento en sus actividades. De 5 mil 105 iniciativas presentadas, solo se han aprobado 271, priorizando las reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo federal.

La 66 Legislatura en México enfrenta una crisis de productividad legislativa sin precedentes, marcada por un rezago alarmante que pone en entredicho la eficacia del trabajo parlamentario actual. Según las cifras oficiales proporcionadas por la Cámara de Diputados al corte del 19 de abril de 2026, se han presentado formalmente un total de 5 mil 105 iniciativas, pero apenas un 5 por ciento de estas ha logrado concretar su aprobación en el pleno.

Este dato revela que solamente 271 propuestas han pasado el filtro legislativo, mientras que 4 mil 540 iniciativas permanecen estancadas en las comisiones, a la espera de un dictamen que parece no llegar. El resto de las propuestas se divide entre las que fueron desechadas o simplemente retiradas por los legisladores, evidenciando una maquinaria legislativa que opera bajo una parálisis significativa. Esta situación plantea serias dudas sobre la capacidad de los congresistas para atender la vasta agenda de necesidades que aqueja a la ciudadanía, priorizando en cambio una agenda altamente centralizada que deja poco margen para el debate plural. Al analizar la naturaleza de las iniciativas que sí lograron ser aprobadas, es evidente que el Congreso ha funcionado bajo una lógica de prioridades estrictamente marcadas por el Poder Ejecutivo. Tanto el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido los ejes rectores que han movilizado la agenda. Entre los cambios constitucionales más disruptivos se encuentra la reforma al Poder Judicial, la cual alteró profundamente la estructura del sistema de justicia en México al instaurar la elección popular de jueces y magistrados, además de reducir el tamaño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelamente, se completó la desaparición de organismos autónomos clave como el Inai, la Cofece y el IFT, cuyas competencias fueron absorbidas directamente por el gobierno federal, consolidando un esquema de administración pública con mayor control central. La Guardia Nacional también fue objeto de una transformación estructural definitiva al quedar bajo la administración y control operativo absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgándole funciones adicionales en la investigación de delitos federales. La agenda de reformas aprobadas bajo este esquema también incluyó cambios de gran calado jurídico y social, como la reforma de supremacía constitucional. Esta medida ha generado amplios debates al blindar cualquier modificación constitucional frente a recursos legales como el amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad, dificultando el control judicial de la Constitución. Por otro lado, se formalizaron cambios sociales relevantes, tales como la elevación de los programas de bienestar a nivel de derechos constitucionales y la facultad del Infonavit para involucrarse directamente en la construcción de viviendas y esquemas de arrendamiento. En el ámbito de la seguridad y la justicia, se tipificó la extorsión como un delito de alto impacto con castigos ejemplares, y se avaló el llamado plan B electoral, que impacta directamente en las finanzas de los Congresos locales y ayuntamientos del país. Este balance legislativo refleja una legislatura que, si bien ha sido altamente eficiente para procesar las reformas del Ejecutivo, ha dejado una brecha desatendida de miles de propuestas ciudadanas y de otros grupos parlamentarios que permanecen en el olvido institucional, subrayando la urgencia de reevaluar los procesos de dictaminación dentro del Congreso para evitar que la parálisis legislativa se convierta en la norma durante los próximos años de gestión gubernamental





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