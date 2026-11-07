Crisis migratoria: Ecuatorianos cruzan el río para evitar controles en frontera

La crisis migratoria ha provocado ahogamientos mortales en el cauce fronterizo. Iván Chafla y miles de ecuatorianos arriesgan sus vidas cruzando el río para evadir los controles y alcanzar los Estados Unidos.

Miles de ciudadanos ecuatorianos han iniciado una travesía ilegal para cruzar la frontera en busca de oportunidades, aunque el costo suele ser extremadamente alto. En el momento más álgido de la crisis migratoria, el cauce del río se convirtió en la ruta principal para evadir los estrictos controles fronterizos establecidos por las autoridades. Iván Chafla es uno de los numerosos migrantes que emprendieron este viaje, enfrentando peligros mortales para salir de su país.

Tragedias en el cauce y estadísticas letales

Las condiciones del terreno son tan hostiles que han resultado en cientos de fatalidades confirmadas. Durante los momentos más difíciles de la crisis migratoria, el cruce llegó a registrar más de tres mil ochocientos ahogamientos en el cauce, según los datos disponibles. De este total trágico, ciento noventa y siete víctimas fueron identificadas específicamente como ecuatorianos, lo que subraya la gravedad de la situación para esta nacionalidad.

Also read Paraguay: Diputados aprueban juicio político a Santiago Peña; llega tras renuncia del mandatario por crisis bancaria

Chafla recordó con tristeza el primer cadáver que encontró y vio durante su paso por el río. Era un ecuatoriano que vestía una camiseta del Barcelona, quien yacía en el lugar. Este testimonio crudo ilustra la realidad que enfrentan quienes deciden tomar esta ruta peligrosa. La indiferencia inicial del paisaje contrasta con el dolor que dejan las pérdidas humanas.

La experiencia de Iván Chafla en Nueva York

Iván logró ingresar a Estados Unidos tras un segundo intento, superando el muro fronterizo que parecía una barrera física imponente e infranqueable. No tuvo éxito en su primer esfuerzo, pero la persistencia lo llevó al otro lado. Al llegar a Manhattan, específicamente a la 42 y la 8va donde se ubica la estación de autobús, la promesa del sueño americano comenzó a desvanecerse rápidamente.

Chafla compartió que tuvo que dormir en esas calles durante cuatro días consecutivos al arribar a Nueva York. Su experiencia inicial no estuvo marcada por la riqueza, sino por la vulnerabilidad y la necesidad básica de refugio. Esta etapa inicial de su estadía contrasta fuertemente con las expectativas que muchos migrantes traen consigo al iniciar el viaje.

Deportación y el costo financiero del viaje

La estancia de Iván en territorio estadounidense duró tres años antes de que la realidad lo alcanzara. El principal catalizador de su salida fue una redada policial durante la cual fue detenido. Para entonces, ya había pagado veintiséis mil dólares a un coyote por facilitar su entrada al país. Esta cifra refleja el alto costo económico que asumen las familias y los migrantes por lograr el cruce.

Después de ser deportado, regresó a Ecuador, donde lleva viviendo siete meses. Chafla intenta adaptarse a una nueva manera de vida tras comprender que arriesgó su vida persiguiendo un sueño, solo para regresar al punto de partida. El resultado final fue la pérdida de todo lo invertido, tanto emocional como financieramente. Este caso ilustra el ciclo repetitivo que enfrentan muchos ciudadanos.

Otros casos de violencia migratoria reciente

La violencia no se limita al cruce del río. En el Bronx, un operativo reciente dejó a Oscar Belgal baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de su vehículo. La comunidad y las autoridades buscan más información sobre este incidente y el estado de salud de Belgal.

Los detalles del operativo y las circunstancias exactas que llevaron al disparo siguen siendo objeto de investigación. Este evento resalta las tensiones continuas entre los migrantes y las autoridades federales en zonas urbanas de Estados Unidos. Los ciudadanos hispanos afectados por estos incidentes enfrentan incertidumbre legal y física.