Crisis Morena: Alcaldesas bajo presión y señalamientos por alianzas ocultas

Tres ciudades gobernadas por Morena enfrentan severas críticas: Xalapa por colapso urbano, Culiacán por servicios e inseguridad, y señalamientos a Alejandro Murat por pactos con el PRI en Monterrey.

Alejandro Murat Hinojosa, nombrado delegado guinda, arrastra pendientes de su gestión como gobernador de Oaxaca. Fuentes indican que Murat está cerrando filas contra Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana de Monterrey con el apoyo de priistas, incluido el alcalde de Monterrey , lo que genera críticas porque Morena predica la lucha contra el viejo régimen mientras Murat opera con tricolores por debajo de la mesa.

Se advierte que estas alianzas tienen costos ocultos: contratos pendientes, facturas y beneficiarios definidos. El viejo sistema, dicen, cambió de camisa sin cambiar de costumbres. En Veracruz, la alcaldesa de Xalapa (Morena) enfrenta una crisis de gobernabilidad. Las fuertes lluvias y un socavón en una avenida principal colapsaron la ciudad, sumándose a problemas crónicos como calles en mal estado, falta de agentes de tránsito, estacionamientos prohibidos e inundaciones constantes.

Los habitantes rechazan el discurso de austeridad de la alcaldesa Daniela Gutiérrez. En Sinaloa, la alcaldesa interina de Culiacán (Morena) presumió de ubicarse en tercer lugar entre los ediles mejor evaluados, pero la realidad la alcanzó: una ola de reclamos por fallas en servicios públicos e inseguridad la obligaron a moderar sus declaraciones. Su futuro es incierto





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