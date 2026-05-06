Crisis Sanitaria en Canarias por el Crucero MV Hondius y el Brote de Hantavirus

El presidente de las Islas Canarias prohíbe el atraque del crucero MV Hondius debido a un brote de hantavirus, generando un fuerte conflicto político con el gobierno central de España.

La situación en el archipiélago canario se ha vuelto sumamente tensa tras la noticia de que el crucero MV Hondius, que transporta a un grupo de pasajeros y tripulantes afectados por el virus hantavirus, ha sido vetado para atracar en las islas.

El presidente de la región, Fernando Clavijo, ha sido tajante al afirmar que no puede permitir el ingreso de la embarcación en territorio canario, citando preocupaciones profundas sobre la salud pública y la seguridad de los residentes. Esta decisión ha provocado un enfrentamiento directo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha abogado por permitir el atraque basándose en razones humanitarias.

Clavijo ha criticado severamente la postura de Madrid, señalando que la decisión del gobierno central carece de un sustento técnico sólido y que no se ha proporcionado información suficiente para tranquilizar a la población local. El mandatario regional ha denunciado una falta de lealtad institucional, asegurando que no ha sido debidamente informado sobre los protocolos de seguridad previstos para manejar una crisis de esta magnitud. El peligro radica en la naturaleza del hantavirus, una enfermedad que puede ser devastadora.

Aunque generalmente se asocia con la exposición a heces de roedores, existe una cepa particularmente alarmante conocida como el virus de los Andes, la cual tiene la capacidad de transmitirse directamente entre seres humanos. Esta variante presenta una tasa de mortalidad cercana al cuarenta por ciento, lo que explica el temor extremo de las autoridades sanitarias en las Islas Canarias. Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de tres personas y al menos cinco más se encuentran enfermas.

Además, las autoridades suizas han reportado que un pasajero que regresó a Zúrich el mes pasado está siendo tratado en un hospital tras presentar síntomas claros de la infección. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que, si bien la transmisión persona a persona es limitada, puede ocurrir entre contactos muy cercanos, lo que convierte al crucero en un entorno de alto riesgo.

Por su parte, el gobierno central en Madrid sostiene que España tiene la obligación moral y legal de brindar asistencia a los afectados, subrayando que entre los pasajeros se encuentran ciudadanos españoles. La OMS ha indicado que Cabo Verde, el lugar donde el barco quedó inicialmente varado frente a sus costas en África occidental, no posee la infraestructura médica ni la capacidad operativa necesaria para gestionar el brote y tratar a los enfermos.

En este sentido, las Islas Canarias se presentan como el punto geográfico más cercano con las capacidades hospitalarias adecuadas para realizar los exámenes médicos necesarios, administrar tratamientos y coordinar la repatriación de los supervivientes a sus respectivos países de origen. El barco, que cuenta con aproximadamente ciento cincuenta personas a bordo, se encuentra en una situación de incertidumbre mientras navega las aguas del Atlántico. A bordo del MV Hondius, la atmósfera es una mezcla de resignación y esperanza.

Los pasajeros, que partieron de Ushuaia, Argentina, el primero de abril, han tenido que adaptar su rutina diaria para sobrevivir al confinamiento forzoso. Muchos de ellos han recurrido a la lectura y al cine para combatir el aburrimiento, mientras mantienen estrictas medidas de prevención como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, lecciones aprendidas durante la crisis global del Covid-19.

Algunos pasajeros han expresado que el ánimo se mantiene alto y que la tripulación ha hecho esfuerzos por mantener la normalidad, incluyendo la entrega de suministros de frutas y verduras frescas, lo cual ha sido fundamental para la moral del grupo. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que expertos sugieren que los pasajeros podrían enfrentarse a una cuarentena prolongada de hasta ocho semanas antes de ser liberados.

El conflicto entre el gobierno regional y el nacional pone de relieve las tensiones en la gestión de emergencias sanitarias internacionales. Mientras que Madrid prioriza el deber humanitario y la cooperación internacional, el gobierno de Canarias prioriza la prevención del riesgo epidemiológico en su territorio.

El MV Hondius permanece así como un limbo flotante, esperando que se llegue a un acuerdo técnico que garantice que la llegada a Tenerife o Gran Canaria no represente una amenaza para la salud de miles de personas. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de este caso, ya que sienta un precedente sobre cómo manejar brotes de virus raros pero letales en el transporte marítimo global





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