Crisis Sanitaria en Tenerife: Despliegue Internacional para Evacuar Crucero Afectado por Hantavirus

Un complejo operativo de evacuación aérea involucra a múltiples naciones europeas y la OMS para retirar a los pasajeros del MV Hondius tras un brote letal de hantavirus.

La situación en las Islas Canarias se ha vuelto crítica con la llegada inminente del crucero de lujo MV Hondius, el cual transporta a centenares de personas bajo una amenaza sanitaria severa.

El Gobierno de España, a través del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ha coordinado una operación sin precedentes que involucra la movilización de aeronaves desde Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos. Este despliegue tiene como objetivo primordial el traslado inmediato de los ciudadanos de dichas naciones para evitar una propagación mayor del virus en territorio español.

Además, la Unión Europea ha reforzado este esfuerzo enviando dos aviones adicionales para aquellos ciudadanos europeos que aún no cuentan con transporte asegurado por sus respectivos gobiernos. Por otro lado, Estados Unidos y el Reino Unido han asumido la responsabilidad de organizar planes de contingencia y vuelos para los pasajeros no comunitarios, asegurando que ningún individuo quede desamparado en medio de esta crisis biológica internacional.

La gravedad del brote de hantavirus ha provocado la intervención directa de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mantenido una agenda intensiva en Madrid, reuniéndose con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de partir hacia Tenerife. Esta visita tiene como fin coordinar los protocolos de recepción del buque, que se espera fondee en las aguas canarias entre las tres y las cinco de la mañana hora GMT.

El hantavirus es una patología compleja que generalmente se transmite mediante el contacto con excrementos o fluidos de roedores, aunque la preocupación actual radica en la posibilidad, aunque excepcional, de transmisión entre personas. Hasta el momento, el balance es trágico: ocho personas han resultado enfermas y tres han perdido la vida, entre ellas una pareja de nacionalidad holandesa y un ciudadano alemán, lo que subraya la letalidad del patógeno en este contexto específico y la urgencia de las medidas sanitarias.

La logística de desembarco está siendo supervisada estrictamente por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha detallado que el proceso será quirúrgico y altamente controlado para evitar cualquier fuga del virus. Todos los pasajeros y la gran mayoría de la tripulación, específicamente diecisiete miembros, serán evacuados rápidamente hacia sus respectivos países.

No obstante, treinta tripulantes permanecerán a bordo para navegar el barco hacia los Países Bajos. Un aspecto crucial de la seguridad biológica es que el equipaje de los pasajeros y el cuerpo de uno de los fallecidos permanecerán en el navío para evitar cualquier riesgo de contaminación terrestre accidental. Una vez que el barco esté vacío de pasajeros, se procederá a una desinfección profunda y exhaustiva de todas las áreas del crucero mediante agentes químicos especializados.

El factor tiempo es determinante en esta operación debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para finales de mayo. Las autoridades locales han emitido advertencias claras: el proceso de evacuación debe completarse obligatoriamente entre el mediodía del domingo y la tarde del lunes. Si el operativo se extiende más allá de ese margen, el mal tiempo en el mar podría complicar drásticamente las maniobras de desembarco y poner en riesgo la vida de los rescatistas y los evacuados.

El MV Hondius, que partió de Cabo Verde tras la petición de la OMS y la Unión Europea, se encuentra ahora en el centro de una operación de salud pública global. Finalmente, el ministro Grande-Marlaska ha sido enfático al señalar que los ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar, mientras que el resto de las nacionalidades seguirán un orden estrictamente determinado por los expertos sanitarios, con la condición innegociable de que nadie pise tierra firme hasta que su respectivo avión de evacuación esté listo para el despegue inmediato





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