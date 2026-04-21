Crisis y controversia en la designación de los nuevos consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación presentó las quintetas para el INE, desatando acusaciones de parcialidad política y críticas por la falta de transparencia en la selección de aspirantes.

El proceso para la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ) ha alcanzado una etapa crítica con la revelación de las tres quintetas definitivas por parte del Comité Técnico de Evaluación. Estos quince nombres han sido remitidos formalmente a la Cámara de Diputados, marcando el inicio de la fase final de deliberación política y legislativa.

Durante la presentación de los candidatos, se expuso que las listas se dividen en una quinteta exclusivamente masculina, una femenina y una mixta, abarcando perfiles con experiencia en organismos públicos locales electorales de diversas entidades como Guerrero, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Sin embargo, la selección ha generado una ola de críticas y señalamientos por parte de figuras parlamentarias, quienes acusan al Comité de operar bajo opacidad y de incumplir las acciones afirmativas dictadas previamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La controversia se ha centrado en la presunta cercanía de varios aspirantes con el poder ejecutivo federal. Legisladores de la oposición, particularmente los coordinadores de grupos parlamentarios, han advertido sobre el riesgo de una elección sesgada. Se ha señalado específicamente la presencia de perfiles vinculados directamente con el gobierno y la presidencia, como el titular de Talleres Gráficos de México, Arturo Chávez, y Bernardo Valle, quien fungió como asesor en la reforma constitucional electoral impulsada por la actual administración. Estas designaciones han levantado sospechas sobre la independencia técnica de los aspirantes, argumentando que la transparencia del proceso fue vulnerada cuando el Comité realizó recortes masivos de aspirantes en sesiones nocturnas, lo que según los críticos, dejó fuera a perfiles calificados en situaciones de vulnerabilidad y contravino los criterios de la propia convocatoria inicial. Ante este panorama, la Cámara de Diputados se prepara para un proceso de votación que será determinante para el equilibrio democrático de la institución. El calendario legislativo estipula que, tras el análisis de estos perfiles, el pleno deberá votar las quintetas para elegir a los tres consejeros que sustituirán a los funcionarios salientes. La tensión es evidente, ya que sectores de la oposición exigen que se solventen los vicios jurídicos y se garantice que los nuevos consejeros carezcan de vínculos partidistas estrechos que comprometan su imparcialidad. La incertidumbre persiste sobre si los grupos parlamentarios lograrán construir consensos suficientes para evitar una parálisis institucional, mientras la fecha límite del 22 de abril se acerca, momento en el cual la Cámara deberá confirmar a los seleccionados. La sociedad civil y las diversas fuerzas políticas mantienen una vigilancia estricta sobre cada movimiento en San Lázaro, conscientes de que la legitimidad del árbitro electoral depende enteramente de la limpieza de este proceso de selección, cuya culminación está programada para finales del presente mes con la remisión de los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación





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