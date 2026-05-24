Cristian Mungiu wins Cannes Film Festival with 'Fjord'

Cristian Mungiu, director de la película 'Fjord', que retrata la hipocresía en torno a los discursos de integración y aceptación, se llevó la Palma de Oro en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia.

La película que retrata la hipocresía en torno a los discursos de integración y aceptación desplazó a la gran favorita, "Minotauro", un drama con la guerra de Ucrania como telón de fondo, y superó a la gran apuesta de la casa, "Notre Salut".

Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro por"Fjord", posa en la ceremonia de entrega de premios durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el sábado 23 de mayo de 2026. Foto: Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP CIUDAD DE MÉXICO (France 24) El rumano Cristian Mungiu se alzó el 23 de mayo con su segunda Palma de Oro en Cannes con"Fjord", una película que pone de manifiesto las fracturas y contradicciones de las sociedades que proclaman su tolerancia y apertura hacia los demás.

"Las sociedades están fracturadas y radicalizadas, y esta película es un compromiso contra toda forma de integrismo", declaró el cineasta de 58 años, que ya había recibido su primera Palma de Oro en 2007 con '4 meses, 3 semanas, 2 días', una denuncia contra la criminalización del aborto en Rumania





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