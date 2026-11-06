Cristiano Ronaldo anuncia su retiro oficial de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo pone fin a 23 años en la selección portuguesa. El delantero de 41 años confirma su adiós tras distanciamientos con Jorge Jesus y tras récord histórico.

Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente que no volverá a vestir la camiseta de la Selección de Portugal, cerrando un capítulo histórico que abarcó más de dos décadas de competencia internacional. El delantero de 41 años confirmó este viernes el final de su trayectoria con la selección nacional, un periodo que incluyó la obtención de un título europeo y el establecimiento del récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos. Esta decisión marca el punto final a una era dorada que comenzó mucho antes del Euro 2004 y que ha definido el perfil deportivo del país europeo en la escena global.

Detalles del anuncio y legado histórico

En un mensaje emitido a través de redes sociales, Cristiano Ronaldo explicó su decisión dirigiéndose directamente a la afición. "Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional", declaró el astro, quien destacó que durante 23 años sintió el privilegio y la responsabilidad de defender los colores patrios en estadios de todo el mundo. El jugador añadió que nunca consideró que la prenda le perteneciera solo a él, sino que la llevó consigo con orgullo durante toda su carrera institucional.

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El balance numérico de su paso por la selección es sin precedentes en el fútbol masculino. Cristiano Ronaldo anotó un récord de 146 goles en 234 partidos disputados con Portugal. Esta cifra lo consolida como el máximo goleador en la historia de las competiciones internacionales para hombres, superando a cualquier otro competidor en el planeta. Su contribución fue fundamental para elevar el perfil de Portugal, un equipo que apenas se clasificó para tres Mundiales antes de la llegada del delantero.

Conflictos con Jorge Jesus y contexto reciente

La ruptura oficial entre Cristiano Ronaldo y la Federación Portuguesa de Fútbol sigue a una serie de tensiones con el seleccionador Jorge Jesus. La última aparición del delantero con la selección nacional fue el 24 de septiembre, durante la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones. Ese partido marcó su despedida deportiva inmediata, ya que Jorge Jesus decidió dejarlo en el banquillo para el encuentro siguiente y anunció que no planeaba titularlo en el compromiso inmediato.

Ante esta situación, el jugador decidió abandonar la concentración de la selección de manera unilateral. Posteriormente, Jorge Jesus afirmó que el jugador sería bienvenido nuevamente al equipo y que la decisión de regresar dependía exclusivamente de él. Sin embargo, Cristiano Ronaldo optó por cerrar esta etapa definitivamente, poniendo fin a su participación en los ciclos competitivos bajo la dirección técnica de Jesus. Este distanciamiento profesional precipitó el anuncio de su retiro institucional.

Posición de la federación y próximos pasos

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado oficial donde expresó "profunda gratitud e inmensa admiración" por los servicios de Cristiano Ronaldo al país. La entidad reconoció que el jugador ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos y ha elevado significativamente el estatus del fútbol portugués. Además, la federación confirmó su intención de organizar un homenaje oficial, un evento en el que los aficionados y el país podrán aplaudir y celebrar a un jugador que ha aportado tanto al deporte nacional.

Aunque pone fin a su carrera internacional, Cristiano Ronaldo continuará jugando a nivel de clubes. Se espera que esta etapa profesional concluya al final de la temporada actual con el Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero se encuentra en la búsqueda de su gol número mil en su carrera deportiva, y hasta el momento suma 985 anotaciones. Este logro hipotético se sumaría a una trayectoria que se compara frecuentemente con la de su eterno rival, Lionel Messi, quien finalizó su carrera con Argentina tras un partido de despedida el mes pasado.

Impacto en el fútbol y futuro competitivo

Bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal logró clasificarse en todas las ocasiones posibles para la Copa del Mundo, un contraste directo con su historial previo. Antes del debut del delantero, que ocurrió al reemplazar a Luís Figo en un amistoso de 2003 contra Kazajistán, Portugal nunca había ganado trofeos importantes. A lo largo de su carrera con la selección, el jugador siempre se exigió más allá de sus límites, con el claro objetivo de ganar y hacer historia. Su legado institucional queda sellado con un título europeo y la máxima expresión de rendimiento goleador a nivel internacional.