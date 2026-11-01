Cristiano Ronaldo busca gol 1000 en Champions League Asiática con Al Nassr

Al Nassr se enfrenta al Pakhtakor en la Champions League Asiática. Cristiano Ronaldo busca su gol 1000 profesional mientras su equipo asciende en la tabla general.

El Al Nassr disputará su primera prueba del mes este lunes 2 de noviembre en plena celebración por el Día de Muertos. Este encuentro marca el cuarto juego correspondiente a la primera ronda de la Champions League Asiática para el equipo saudí.

Contexto del Al Nassr en la competencia

El equipo amarillo tuvo un inicio por demás titubeante en esta competición, donde sufrió una goleada como visitantes. A pesar de este mal comienzo, un triunfo frente al Pakhtakor podría ser suficiente para que el cuadro escale posiciones con miras al liderato. La presión para mejorar en la tabla es alta tras la derrota inicial.

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Cristiano Ronaldo y su meta histórica

Cristiano Ronaldo también ha venido de menos a más en este torneo. Actualmente, se ubica en la segunda posición de la tabla general, solo por debajo del Al Hilal. Su equipo acumula 25 unidades, producto de ocho victorias, un empate y una derrota, lo que demuestra una recuperación notable.

El portugués tiene como objetivo alcanzar los mil goles como futbolista profesional. Una buena participación en este duelo ayudaría significativamente a que su objetivo se pueda cumplir durante esta temporada. La presión individual y colectiva es palpable para el delantero estrella.

Detalles del encuentro y transmisión

El partido se llevará a cabo en punto de las siete y cuarenta y cinco horas. Los aficionados podrán disfrutarlo a través de Disney Premium. Este horario permite a los espectadores de diversas zonas seguir el desarrollo del encuentro en tiempo real.

La expectación en torno al Al Nassr ha aumentado considerablemente en los últimos días. Las miradas se van directamente a lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo en este partido. El rendimiento del delantero será clave para el éxito del equipo en esta ronda preliminar de la competición continental.