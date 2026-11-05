Cristiano Ronaldo retira la Selección de Portugal: 3 títulos y 146 goles en 234 partidos

Cristiano Ronaldo confirma su retiro de la Selección de Portugal tras ganar la Eurocopa 2016 y la Nations League. Descubre sus 146 goles y récord histórico.

Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retirada del combinado nacional de Portugal, cerrando un ciclo de más de dos décadas como el jugador más emblemático de la historia del fútbol luso. Este paso marca el fin de una era dorada donde su liderazgo fue fundamental para elevar a la selección europea a la élite mundial.

Tres títulos oficiales cambian la historia

Portugal cuenta con un palmarés de tres títulos oficiales, todos ellos conquistados durante la última década gracias a la centralidad de Cristiano Ronaldo. Aunque figuras legendarias como Eusebio, Rui Costa o Luís Figo dejaron huella en el fútbol portugués, fueron estos tres trofeos los que consolidaron el estatus de potencia mundial de la selección en el periodo reciente.

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El primer gran logro llegó hace diez años con la victoria en la Eurocopa 2016, donde Portugal derrotó a Francia en la final. Aunque Ronaldo sufrió una lesión que lo obligó a salir del campo en los primeros minutos del encuentro, su presencia y liderazgo fueron decisivos para que sus compañeros levantaran el título en suelo francés.

Posteriormente, durante la temporada 2018-2019, la selección portuguesa se alzó con la primera edición de la UEFA Nations League. Este triunfo sentó las bases para una nueva cima en 2024-2025, cuando Portugal logró el mismo título nuevamente, reafirmando su dominio en el fútbol europeo con vistas al periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Récord individual de goles y asistencias

En el ámbito individual, Cristiano Ronaldo se consolida no solo como el máximo anotador de la historia de la Selección de Portugal, sino también como el goleador líder a nivel internacional masculino en todo el mundo. Con 146 goles registrados, su eficiencia en el área ha sido histórica y ha redefinido los estándares de producción goleadora a escala global.

A sus 146 anotaciones, se suman 37 asistencias oficiales, demostrando una versatilidad ofensiva completa a lo largo de su carrera internacional. Esta cifra totaliza un impacto directo en 183 goles creados durante su permanencia en la selección, un testimonio de su longevidad y eficacia técnica.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo con la camiseta nacional abarca un total de 234 duelos oficiales. Cada uno de estos partidos refleja su compromiso con su país, culminando en su última aparición durante la más reciente fecha FIFA, donde dejó constancia de su despedida definitiva del fútbol internacional.