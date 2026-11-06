Cristiano Ronaldo rompe dos récords Guinness antes de retirarse de Portugal

Cristiano Ronaldo consolidó su legado al romper dos récords mundiales Guinness al retirarse de la selección portuguesa, alcanzando 146 goles y 234 partidos internacionales.

El histórico delantero Cristiano Ronaldo ha consolidado su estatus como la máxima figura en la historia del fútbol portugués al ser reconocido oficialmente por Guinness World Records por dos hachos extraordinarios durante su retirada de la selección nacional. Este reconocimiento oficial confirma su dominio absoluto en el ámbito internacional tras más de dos décadas de carrera competitiva a nivel de selecciones mayores.

Ronaldo lidera la tabla de máxima goleadores históricos

Cristiano Ronaldo se ha posicionado definitivamente como el futbolista con mayor cantidad de anotaciones en la historia del fútbol internacional masculino, acumulando un total de 146 goles en competiciones oficiales con su selección. Esta cifra representa una ventaja significativa sobre el registro anterior, ya que superó al iraní Ali Daei en el año 2021, quien había registrado 109 tantos, estableciendo así un nuevo estándar de eficiencia y constancia goleadora que no ha sido igualado desde entonces. Su capacidad para marcar se ha mantenido a lo largo de los años, dejando un número muy elevado que refleja su evolución táctica y física.

Also read Cristiano Ronaldo Anuncia Su Retiro de la Selección de Portugal

El delantero portugués demostró una longevidad impresionante en el terreno de juego, disputando un total de 234 encuentros con la camiseta de Portugal, lo que lo coloca como el futbolista con más apariciones internacionales en la categoría masculina. Este récord de participación comenzó a forjarse cuando superó al kuwaití Bader Al-Mutawa en el año 2023, y continuó ampliando su registro estadístico con cada convocatoria oficial hasta el momento de su despedida. La cantidad de partidos jugados evidencia la vitalidad del jugador para mantenerse en la titularidad durante un período extenso.

Palmarés colectivo y dominio en torneos internacionales

Durante sus 23 años en la selección nacional, iniciados con su debut en 2003, Cristiano Ronaldo lideró a Portugal para conquistar títulos mayores, incluyendo la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones, en los años 2019 y 2025 respectivamente. Además de estos títulos colectivos, logró la hazaña de conseguir marcar en seis Mundiales diferentes, una prueba adicional de su capacidad para adaptarse y destacar en las fases finales del campeonato del mundo. Su influencia fue clave para que Portugal se posicionara entre las potencias del fútbol europeo y mundial.

La trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo llega a su fin después de representar a su país en más de dos décadas, un período durante el cual estableció estos dos récords mundiales reconocidos por Guinness World Records relacionados con su impacto dentro de la selección. Aunque leyendas nacionales como Luis Figo o Eusebio están en la lista de los grandes ídolos del país, Ronaldo se ha consolidado como la máxima figura histórica con un palmarés y estadísticas que superan a las generaciones anteriores. Portugal planea realizar un partido de despedida oficial para honrar su legado deportivo y sus contribuciones al deporte nacional.

Impacto digital y influencia global más allá del campo

La influencia de Cristiano Ronaldo también se refleja de manera contundente en las redes sociales, donde Instagram lo convirtió en la primera persona en superar los 500 millones de seguidores, una cifra que posteriormente continuó creciendo. Esta marca digital lo mantiene entre las figuras más populares de la plataforma, amplificando su legado deportivo y su alcance global mucho más allá de los estadios de fútbol. Su capacidad para conectar con la audiencia internacional ha sido tan significativa como su rendimiento deportivo, creando un fenómeno cultural que trasciende el ámbito puramente atlético.