Lionel Messi cierra 2026 con 937 goles y se retira tras playoffs MLS. Cristiano Ronaldo suma 987 con Al-Nassr y busca su gol 1000 en diciembre.

Lionel Messi cerró su actividad futbolística en 2026 tras la eliminación del Inter Miami en los playoffs de la MLS a manos del Columbus Crew. El delantero argentino protagonizó un gran año a nivel individual y logró recortar la distancia que lo separa de Cristiano Ronaldo en la lucha por ser el máximo goleador de la historia del futbol. Sin embargo, el panorama luce favorable para el portugués, quien todavía tiene varios compromisos por delante con Al-Nassr antes de que finalice el año. Además, el ex futbolista del Real Madrid se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la histórica cifra de los 1,000 goles en su carrera profesional.

Diferencia goleadora en el cierre de 2026

De acuerdo con las estadísticas que recopiló el especialista Michel Acosta, Lionel Messi finalizó el 2026 con un total de 937 goles en su carrera profesional, mientras que Cristiano Ronaldo registra 987 anotaciones. Es decir, actualmente existe una diferencia de 50 tantos a favor del portugués. El argentino logró recortar distancias durante el presente año gracias a los 41 goles que convirtió en 50 partidos disputados entre el Inter Miami y la Selección Argentina.

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No obstante, deberá esperar hasta 2027 para aumentar sus registros goleadores, ya que su participación en esta temporada ha concluido definitivamente con la salida de su equipo de la liga estadounidense. Esta pausa en su carrera activa significa que la brecha histórica entre las dos figuras del fútbol mundial se mantendrá estática durante los próximos meses, a menos que Messi decida retornar a las canchas de manera imprevista, algo que no se ha especulado en los informes oficiales.

El reto de los mil goles para el portugués

Uno de los grandes objetivos de Cristiano Ronaldo antes de ponerle punto final a su carrera profesional es alcanzar la cifra de los 1,000 goles. Al portugués solamente le restan 13 anotaciones para conseguirlo, mientras que Lionel Messi se encuentra a 63 tantos de dicha marca. Así marcha la carrera de ambos futbolistas por alcanzar los 1,000 goles: Cristiano Ronaldo tiene 987 goles y le faltan 13, mientras que Lionel Messi tiene 937 goles y le faltan 63.

Si bien es cierto que el atacante argentino tiene un mejor promedio goleador a lo largo de su carrera profesional (0.79 contra 0.73), el portugués tiene la posibilidad de ampliar su ventaja durante diciembre. La matemática es clara: Ronaldo necesita convertir trece goles en un periodo muy reducido para alcanzar la marca histórica, un logro que le permitiría comenzar el próximo año con una ventaja significativa sobre su eterno rival.

Calendario de compromisos de Al-Nassr en diciembre

A diferencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo todavía podría disputar hasta siete partidos en lo que resta de 2026. Resulta que Al-Nassr tiene compromisos pendientes por la Liga de Arabia Saudita, la Champions League de Asia y la Supercopa de Arabia Saudita. Curiosamente, el próximo rival del conjunto de CR7 será el Al-Qadsiah del delantero mexicano Julián Quiñones, un partido que servirá como prueba inicial para medir la efectividad del equipo en las definiciones.

Este es el calendario de Al-Nassr para diciembre: el 4 de diciembre juega vs. Al-Qadsiah; el 8 de diciembre vs. Al-Gharafa; el 12 de diciembre vs. Al-Shabab; el 16 de diciembre vs. Al-Fayha; el 20 de diciembre vs. Al-Kholood; el 23 de diciembre se juega la eventual final de la Supercopa de Arabia Saudita; y el 27 de diciembre se enfrenta al Al-Wasl. Esta agenda intensa ofrece al delantero portugués múltiples oportunidades para sumar de cara a la histórica cifra.

Posibilidades matemáticas y proyección futura

En caso de que Cristiano Ronaldo dispute los siete compromisos, necesitará promediar 1.86 goles por partido para alcanzar los 1,000 antes de fin de año. Si bien luce complicado, el portugués todavía tiene posibilidades matemáticas de lograrlo y, de conseguirlo, comenzará el 2027 con una ventaja de 63 anotaciones sobre Lionel Messi. Este escenario transformaría la narrativa del fútbol para el año entrante, consolidando a Ronaldo como el primer futbolista en la historia en superar este umbral tan simbólico.

La reciente publicación de Ronaldo en redes sociales el 28 de noviembre de 2026, celebrando su décimo gol en una racha de 100 juegos consecutivos como equipo, evidencia su momento de forma actual. Dicho tuit, acompañado de hashtags y enlaces, refleja la confianza del equipo y del jugador en su capacidad de producción ofensiva. Con el Inter Miami ya eliminado y Messi en pausa, todo el foco se dirige hacia las actuaciones de Al-Nassr en los próximos días, donde cada gol de Cristiano Ronaldo será medido con lupa por los expertos y aficionados de todo el mundo.