Cristiano Ronaldo se acerca al gol mil y Al Nassr sigue imbatible en la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo anotó su gol 970 en la Liga de Arabia Saudí, liderando a Al Nassr a su vigésima victoria consecutiva y acercándose al récord de mil goles en su carrera. El equipo se consolida como líder con 79 puntos, mientras otros deportistas como Gaby López brillan en sus respectivas competiciones.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue avanzando en su carrera hacia el gol número mil, consolidando su leyenda en el fútbol mundial. En el último partido de la Liga de Arabia Saudí, el astro luso anotó su gol 970 con un cabezazo en el minuto 76, tras un saque de esquina ejecutado por Joao Félix.

Este tanto fue decisivo para que su equipo, Al Nassr, venciera por 2-0 al Al Ahli, tercer clasificado en la competición y reciente campeón de la Liga de Campeones asiática. El encuentro, que se desarrolló en un ambiente tenso y con poco juego, fue resuelto en los minutos finales gracias a la calidad de Ronaldo y a un gol de Kingsley Coman en el tiempo de descuento, que cerró la vigésima victoria consecutiva del Al Nassr.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Jorge Jesús se afianza en la cima de la liga saudí, sumando 79 puntos y manteniendo una ventaja de ocho sobre el Al-Hilal y trece sobre el Al Ahli, consolidando su posición como favorito para llevarse el título. Además, en otros frentes, la jugadora mexicana Gaby López destacó en el LPGA Riviera Maya Open, donde prometió jugar con 'pantalones, valentía y ovarios', demostrando su determinación en el torneo.

Mientras tanto, en la Concacaf Champions Cup, el partido entre LAFC y Toluca se desarrolla en vivo, con ambos equipos buscando un puesto en la final de la competición. Ronaldo, por su parte, sigue escribiendo su historia en el fútbol, acercándose cada vez más a la cifra mágica de mil goles en su carrera, un hito que solo unos pocos han alcanzado en la historia del deporte





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Al Nassr Liga Saudí Gaby López Concacaf Champions Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Emocionantes Cuartos de Final en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MXLos cuartos de final del Clausura 2026 prometen ser muy competitivos con enfrentamientos históricos y equipos populares. Se destacan los duelos entre Pumas y América, Guadalajara y Tigres, Cruz Azul y Atlas, y Pachuca y Toluca, todos con antecedentes emocionantes en fases finales.

Read more »

Emocionantes partidos de fútbol este miércoles 29 de abril de 2026Este miércoles 29 de abril de 2026, el fútbol ofrece emocionantes partidos en diversas competiciones, incluyendo las semifinales de la Champions League y la Concacaf Champions Cup. En la Liga de Arabia, Al-Qadisiya visita al Al Riyadh y el Al-Nassr recibe al Al-Ahli. En la UEFA, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal, mientras que en la Concacaf, LAFC se mide con Toluca. Además, en la Liga MX Femenil, Cruz Azul y Rayadas inician los Cuartos de Final.

Read more »

Julián Quiñones marca dos goles y es líder de goleo en la Liga SaudíEl atacante mexicano colaboró en la victoria 4-0 del Al-Qadisiya sobre Al Riyadh y sigue pidiendo a base de goles un sitio en el Mundial 2026.

Read more »

Cristiano Ronaldo se acerca al gol 1000 con un triunfo del Al-NassrCristiano Ronaldo marcó su gol número 970 en la victoria del Al-Nassr 2-0 sobre el Al-Ahli en la Liga de Arabia Saudita, acercando al equipo al título de liga.

Read more »

Cristiano Ronaldo marca GOLAZO con el Al-Nassr ante el Al-Ahli ¿Cuántos goles le faltan para los 1000?Futbol Internacional

Read more »

Cristiano Ronaldo llega a 970 goles: Al Nassr se acerca al título de la Saudi Pro League en Arabia SauditaCon un cabezazo clave ante Al Ahli, ‘CR7’ firmó otro registro histórico, encaminó el triunfo 2-0 de su equipo y dejó a su equipo como líder sólido

Read more »