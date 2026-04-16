Cristina Rivera Garza explora la literatura del 'nosotros' en El Colegio de México, enfocándose en las fosas comunes y desapariciones en México

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ofreció una profunda lectura en El Colegio de México, utilizando su obra "Autobiografía del algodón" para abordar la dolorosa realidad de las fosas comunes y las desapariciones en México, destacando la importancia de una literatura colectiva frente a la individual.

La reconocida escritora mexicana Cristina Rivera Garza ofreció la primera de dos lecturas programadas en El Colegio de México, donde abordó la profunda problemática de las fosas comunes y las desapariciones en el país. En sintonía con su reciente conferencia en la UNAM, donde se enfocó en la violencia de género, Rivera Garza centró su disertación en esta ocasión en las trágicas realidades que azotan a México.

Arropada por la presentación de Alfonso Medina, profesor-investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, y Ana Covarrubias Velasco, presidenta de El Colmex, la autora ganadora del Premio Pulitzer 2024 se adentró en estos temas a través de su obra "Autobiografía del algodón" (2020). En este libro, que fusiona ficción y documental, Rivera Garza explora su propia historia personal, rastreando sus raíces familiares para tejer una narrativa sobre el territorio, la migración, la deportación, la expulsión y la repatriación de los campesinos algodoneros. "Pareciera que estoy obsesionada con mi familia, eso nos pasa a todos, pero entiendo que los procesos a través de los cuales han pasado estas familias (como la mía), han sido formadas o deformadas por fuerzas macroeconómicas de una gran envergadura como le pasa a gran parte de las familias mexicanas. Esta no es una literatura del 'yo' sino de 'nosotros', por esta actividad y la práctica no del individuo sino de las personas en una complejidad tremenda, y letal también, así es como concibo este libro", afirmó la escritora, subrayando el carácter colectivo y social de su obra. Posteriormente, Rivera Garza presentó su conferencia renombrada como "La fosa común de los pobres, una exhumación de la Autobiografía del algodón", una continuación de los ensayos y procesos de escritura que surgieron tras la publicación de su libro en 2020. La conferencia, también transmitida por las redes sociales de El Colmex, partió de la generalidad del concepto de 'fosa común' para enfocarlo en el contexto mexicano. La autora citó al filósofa belga Vinciane Despret, de su libro "A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan", para plantear preguntas cruciales: "¿De qué se sostiene un muerto, ¿cuáles son las condiciones propicias que vuelven capaces a los muertos?, ¿qué tipos de pruebas los fortalecen y cuáles los ponen en riesgo?, ¿que piden, que necesitan? ¿de qué nos vuelven capaces a otros? Tal vez nunca como en nuestra época la desaparición generalizada, la devastación, alcanza a los vivos, sino que se ensaña con los muertos, y ya lo decía Rulfo en 'Pedro Páramo', 'vamos a estar mucho tiempo enterrados'". En este sentido, recordó los inicios de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2017 por el gobierno federal, pero enfatizó la labor primordial y continua de las diversas agrupaciones de familiares que luchan por la verdad en todo el país. Rivera Garza concluyó sus reflexiones al señalar la importancia de las preguntas en la búsqueda de justicia: "No tengo respuestas empíricas para interrogantes, pero las preguntas me recuerdan que los muertos cuentan en el sentido de importar y de compartir una historia, las preguntas que emanan de una exhumación hecha –incluso a aquellas que son solo de nombres propios– impugnan a la violencia que los llevó a la fosa común, y alumbran también el camino para otro porvenir, porque insisto no tenía que ser así, no tiene que pasar de esta manera, la no repetición es la definición última de la justicia". La conferencia, que se extendió por una hora, fue seguida por un diálogo de 20 minutos con el público asistente, quienes, al igual que en la UNAM, colmaron la sala de El Colegio. La agenda de Rivera Garza en El Colmex continuará mañana jueves con la conferencia "La creación y la investigación: caminos entreverados"





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