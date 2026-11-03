Cronografía electoral: Estados de EE. UU. y horarios de cierre de urnas

Guía completa con horarios exactos de cierre de centros de votación en EE. UU. y proyecciones de conteo para estados clave como Florida, Ohio y Michigan.

El martes, la ciudadanía estadounidense participa en miles de procesos electorales distribuidos a lo largo de todo el país, lo que genera una complejidad significativa para monitorear los resultados en tiempo real. Esta guía desglosa las contiendas más críticas hora por hora, utilizando la hora estándar del este de Estados Unidos como referencia, y ofrece indicadores precisos sobre la velocidad con la que se completará el conteo de votos en cada jurisdicción.

Horarios de cierre en Indiana y Kentucky

Los primeros centros de votación en Indiana y Kentucky cerrarán a las 6 p.m., pero las declaraciones oficiales de ganadores a nivel estatal estarán suspendidas hasta que finalicen las mesas a las 7 p.m. No obstante, es probable que se declaren victorias en los distritos legislativos más orientales de estas dos jurisdicciones. Durante esta franja horaria, la atención se centra en las competitivas carreras para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 5.º distrito legislativo de Indiana y el 6.º distrito legislativo de Kentucky.

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Ritmo de conteo en el sureste y medioatlántico

Todos los centros de votación en Georgia, Carolina del Sur y Virginia cierran a las 7 p.m., estados que históricamente completan casi todo su recuento la noche electoral. En las elecciones generales de 2024, el conteo alcanzó el punto medio alrededor de las 8 p.m. en estos tres territorios, llegando al 90% de completitud a las 10:21 p.m. en Georgia, a las 11:14 p.m. en Carolina del Sur y a las 12:07 a.m. en Virginia. La Asociación Associated Press declaró ganador al republicano Donald Trump en la contienda presidencial de Georgia a las 12:58 a.m.

Florida también cerrará la mayoría de sus centros a las 7 p.m., incluidos todos los distritos legislativos competitivos, aunque las declaraciones estatales deben esperar el cierre de la zona horaria Central a las 8 p.m. Por otro lado, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental cierran a las 7:30 p.m. y exhiben una velocidad de recuento notable, alcanzando el punto medio alrededor de las 9 p.m. en 2024 y cerca del 90% alrededor de las 11 p.m. La AP declaró un ganador en Ohio para el Senado de Estados Unidos a las 11:27 p.m. en 2024.

Transición crítica a las 8 p.m. en estados decisivos

Las 8 p.m. representan el horario estelar electoral nocturno, con el cierre total o parcial en casi la mitad de los estados, incluyendo Florida, Maine, Nueva Hampshire y Pensilvania. Florida suele ofrecer uno de los conteos más rápidos, comenzando a publicar resultados desde las 7 p.m. y alcanzando el 90% de completitud a las 8:07 de la noche en 2024. Por el contrario, los conteos en Nuevo Hampshire y Pensilvania alcanzaron el punto medio a las 10:12 p.m., llegando al 90% a las 12:48 a.m. en Pensilvania y a la 1:42 a.m. en Nuevo Hampshire.

En Maine, el conteo alcanzó el punto medio a las 12:54 a.m. en 2024. Mientras tanto, Michigan y Texas cierran la mayoría de sus centros a las 8 p.m., pero las declaraciones estatales dependen del cierre final a las 9 p.m. Arkansas cierra a las 8:30 p.m. Las contiendas clave en esta fase incluyen el Senado federal en Florida, Maine y Nuevo Hampshire, la governoría en Florida y Pensilvania, y la Cámara de Representantes en Alabama, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania y Texas.

Cuellos de botella y finalización en estados del medio oeste

Las 9 p.m. constituyen otro gran cuello de botella, ya que cierran todos los centros en 15 estados, entre ellos Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Texas y Wisconsin. En 2024, Iowa, Nebraska, Nueva York y Wisconsin alcanzaron el punto medio alrededor de las 10 p.m., mientras que Minnesota llegó al 50% a las 11:29 p.m. Iowa y Nueva York completaron el 90% justo antes de la medianoche, y Minnesota, Nebraska y Wisconsin alcanzaron ese umbral entre las 2 y las 3:30 a.m.

Kansas, Michigan y Texas comienzan a publicar votos alrededor de las 8 p.m., pero Michigan mostró un rezago significativo en 2024, alcanzando el 90% hasta las 4:50 a.m., mientras Kansas y Texas lo lograron cerca de la medianoche. Aunque Arizona cierra a las 9 p.m., el estado demora en publicar sus primeros resultados hasta las 10 p.m., lo que retrasa la visibilidad inmediata de sus resultados electorales en comparación con otras jurisdicciones.