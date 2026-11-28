Guía completa de horarios para México vs Haití, Atlas vs Toluca y el partido de Cristiano Ronaldo en Arabia. Horarios y canales en EE.UU.

La actividad deportiva de alto nivel se centra en varias ligas internacionales con partidos decisivos para la Selección Mexicana, la Liga de Arabia y la Liga MX. Los aficionados deben preparar sus relojes para presenciar eventos cruciales que determinarán clasificaciones y oportunidades en el ámbito internacional.

Partidos Clave y Horarios Oficiales

El balón comienza a rodar a las 6:15 AM en el Centro de México, equivalente a las 7:15 AM ET y 4:15 AM PT, con la Selección Mexicana Femenil buscando su boleto al Mundial. Más tarde, el compromiso del Championship se inicia a las 9:00 AM en el Centro de México, marcando las 10:00 AM ET y 7:00 AM PT. La jornada continúa con un silbatazo a las 11:30 AM en el Centro de México.

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La actividad prosigue con un partido que arranca a las 13:45 hora del Centro de México, correspondiente a las 14:45 ET y 11:45 AM PT. Posteriormente, otro compromiso inicia a las 12:00 PM en el Centro de México, lo que se traduce en las 13:00 ET y 10:00 AM PT en los Estados Unidos.

México Enfrenta a Haití por el Mundial

El encuentro más aguardado es México vs. Haití, donde la Selección Mexicana busca asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Este duelo decisivo inicia a las 15:36 en el Centro de México, marcando las 16:36 ET y 13:36 PT en las zonas horarias de Estados Unidos. Para los espectadores en Estados Unidos, este partido estará disponible a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Atlas Necesita Remontar Ante Toluca

En el ámbito local, Atlas vs. Toluca presenta un escenario dramático ya que los Rojinegros deben remontar una desventaja de dos goles en el estadio Jalisco. El compromiso inicia a las 19:00 horas en el Centro de México, lo que representa las 20:00 ET y 17:00 PT. La intensidad de este partido será vital para la clasificación de ambos equipos en la liga.

Final Decisiva de Rayados y Cristiano Ronaldo

Para Rayados no hay mañana, gana o se va a casa, mientras que el empate beneficia a las Águilas que buscan asegurar su boleto a semifinales con una victoria ante su afición. El cotejo inicia a las 21:10 en el Centro de México, marcando las 22:10 ET y 19:10 PT. En Estados Unidos, esta transmisión también estará disponible a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Finalmente, la jornada incluye el compromiso de la Liga de Arabia entre Al-Hazm y Al-Nassr, donde el factor clave es el compromiso entre ambos equipos y los minutos de juego que podría tener Cristiano Ronaldo. Este partido añade un nivel extra de interés global a la agenda deportiva, completando una jornada cargada de definiciones y estrellas internacionales.