Cronograma de Pagos del Bimestre Noviembre-Diciembre 2026 Bienestar

Conoce las fechas exactas de los depósitos de noviembre y diciembre de 2026 para la Pensión del Bienestar. Montos, lista alfabética y novedades para beneficiarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció oficialmente el inicio de los depósitos correspondientes al cuarto bimestre de 2026. Este anuncio dirigido a millones de inscritos en los programas sociales gubernamentales establece el calendario exacto para la distribución de recursos económicos a lo largo de los meses de noviembre y diciembre.

La expectativa social se centra fundamentalmente en los beneficiarios de la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este apoyo económico tiene un monto fijo de 6 mil 400 pesos por bimestre y representa un derecho constitucional reconocido para las personas de 65 años o más en todo el territorio nacional.

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Calendario de Pagos por Letras

Los primeros depósitos comenzarán el martes 3 de noviembre con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra A. Este mecanismo de dispersión escalonada sigue estrictamente el orden alfabético del primer apellido de cada registrado, con el objetivo principal de evitar la saturación en las sucursales bancarias y los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

El cronograma oficial para la primera quincena de noviembre se estructura de la siguiente manera: el martes 3 se atiende la letra A; el miércoles 4 corresponde a la B; el jueves 5 y el viernes 6 cubren la letra C; y el lunes 9 abarca las letras D, E y F. Esta organización busca optimizar la atención al público durante los primeros días de pago.

Continuando con la segunda semana, el martes 10 y el miércoles 11 se asignan a la letra G. El jueves 12 cubre un rango más amplio con las letras H, I, J y K. La letra L se atenderá exclusivamente el viernes 13, estableciendo un ritmo inicial de distribución más concentrado para esas categorías específicas del padrón.

Para la última semana de noviembre, el martes 17 y miércoles 18 se destinan a la letra M. El jueves 19 incluye las letras N, Ñ y O, mientras que el viernes 20 cubre P y Q. La letra R se distribuye el lunes 23 y martes 24, dejando un espacio breve antes de cerrar el mes con S el miércoles 25 y las letras T, U, V el jueves 26.

El cierre del ciclo de noviembre para este bimestre ocurrirá el viernes 27, dedicado a las letras W, X, Y y Z. Este calendario garantiza que todos los beneficiarios activos reciban sus recursos dentro del mes, facilitando la planeación financiera de los hogares que dependen de estos subsidios federales para su subsistencia mensual.

Montos y Otros Programas Sociales

Durante el año 2026, no se han registrado modificaciones en los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal mexicano. La estabilidad en las cifras refuerza la previsibilidad económica para los millones de beneficiarios que confían en estos apoyos para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud.

Además de la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses. Este programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, con el propósito explícito de fortalecer su autonomía económica y seguridad financiera en la vejez.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad mantiene un apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos. Es importante notar que la cobertura de este programa específico depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada una de las entidades federativas, lo que puede variar la disponibilidad regional.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, continúa otorgando un depósito de mil 650 pesos cada dos meses. Este recurso busca contribuir al cuidado y desarrollo de los menores de edad cuando sus madres, padres o tutores se encuentran trabajando o estudiando, apoyando así la conciliación laboral y familiar.

Utilidad de la App y Sucursales

Para evitar filas innecesarias y facilitar la gestión de sus recursos, los beneficiarios pueden consultar su saldo desde casa utilizando la aplicación oficial del Banco del Bienestar. El proceso requiere descargar la app desde Google Play o App Store, aceptar los términos y condiciones, e ingresar el número de celular registrado junto con los 26 dígitos de la tarjeta.

Una vez ingresada la información y creado un NIP seguro, los usuarios pueden seleccionar la opción de consultar saldo para ver el monto depositado en tiempo real. El dinero permanece disponible en la cuenta del beneficiario inmediatamente después del depósito, sin obligación de retirarlo el mismo día, lo que permite mayor flexibilidad en el manejo de los fondos.

Además de la aplicación móvil, la Secretaría de Bienestar habilitó un sistema digital para localizar sucursales mediante un mapa interactivo en el portal oficial. Este recurso es especialmente útil en estados con alta cobertura y geografía compleja como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales se distribuyen incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas principales.

La expansión de la red bancaria ha sido destacada positivamente por los usuarios del sureste del país, quienes señalan que ya no necesitan viajar distancias largas para realizar sus trámites. Con sucursales principales en las capitales de los 32 estados, el acceso al sistema financiero oficial se ha vuelto más democrático y cercano a la población vulnerable.