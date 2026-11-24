Conoce los horarios, canales de transmisión y emparejamientos exactos de los cuartos de final de la Liguilla BBVA MX Apertura 2026 que inician el 25 de noviembre.

La Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha finalizado su proceso de clasificación y presenta a los ocho equipos finalistas confirmados. Guadalajara, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Pachuca, junto con el octavo clasificado implícito en la dinámica de cuartos, están listos para la competencia. Los Cuartos de Final comenzarán este miércoles 25 de noviembre con los encuentros de ida, marcando el inicio de la etapa de eliminación directa en el fútbol mexicano profesional.

Inicio de la Liguilla y transmisión de Toluca contra Atlas

El encuentro encargado de inaugurar las emociones de los Cuartos de Final de Ida será el choque entre Toluca y Atlas. Este compromiso será transmitido por TV Azteca a través del canal Azteca 7, además de estar disponible en el portal web y la aplicación de Azteca Deportes. La difusión comenzará a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, precediendo al inicio del partido. La cita tendrá lugar en la cancha del Estadio Nemesio Diez con el silbatazo inicial programado a las 19:00 horas.

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La cobertura televisiva y digital contará con un cuerpo técnico encabezado por las voces de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague. Estos analistas llevarán cada detalle, jugada polémica y reacción desde el estadio conocido como El Infierno. Además de la transmisión en televisión abierta, el compromiso podrá seguirse de manera gratuita a través de la aplicación oficial y el portal digital de Azteca Deportes, ampliando el acceso para la afición.

Antecedentes deportivos y fechas de los partidos de ida

En el plano deportivo, la serie entre Toluca y Atlas presenta un atractivo antecedente reciente en la fase regular del Apertura 2026. Durante la Jornada 8, también celebrada en el Estadio Nemesio Diez, Toluca superó 5-2 al conjunto tapatío en un duelo lleno de anotaciones. Ahora, en esta instancia de eliminación directa, ambos clubes buscarán tomar ventaja antes del compromiso de vuelta.

El partido de vuelta está programado para el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Además del duelo inaugural entre Diablos y Rojinegros, así se disputará el resto de la actividad de ida en la Liga BBVA MX: Monterrey vs. América el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 hrs en el Estadio BBVA. Asimismo, Pachuca se enfrentará a Chivas el jueves 26 de noviembre a las 19:00 hrs en el Estadio Hidalgo, y León jugará contra Cruz Azul el jueves 26 de noviembre a las 21:10 hrs en el Estadio León.