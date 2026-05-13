CRT confirma el exepto de validar 48 millones de líneas celulares

La CRT ha informado de que el nuevo padrrón de telefonía móvil acumula 48 millones de números celulares asociados a la identidad de usuarios y de entidades empresariales y públicas. A su vez, CRT ha establecido que en el mercado móvil de México hay 144 millones de líneas celulares, frente a los 161 millones de accesos expertos hace un mes.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) ha informado de que el nuevo padrón de telefonía móvil acumula 48 millones de números celulares asociados a la identidad de las personas usuarias o de entidades empresariales y públicas.

Además, CRT ha establecido en 48 millones los accesos celulares validados, a 48 días escasos de que expire el plazo para que todos los mexicanos con una línea celular en mano asocien su número a su CURP o de lo contrario quedarán desactivados después del 1 de julio. Por su parte, la CRT ha informado que en el foro de telecomunicaciones M360 de la GSMA ha establecido que todo el mercado móvil mexicano cuenta con 144 millones de líneas celulares, cuando un mes atrás fijaba el dato en 161 millones de accesos y con base en informes de la misma comisión; es decir, la CRT descremó de 17 millones de accesos al mercado móvil de México





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