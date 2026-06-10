CRT permite considerar líneas pospago como identificadas antes del nuevo registro celular

La CRT emitió un criterio tras consultas de Televisa y Movistar que permitirá considerar como ya identificadas las líneas pospago contratadas por los usuarios antes del nuevo registro celular, con efectos para toda la industria de telecomunicaciones en México.

Un criterio emitido tras consultas de Televisa y Movistar permitiría considerar como ya identificadas las líneas pospago contratadas por los usuarios antes del nuevo registro celular , con efectos para toda la industria de telecomunicaciones en México.

La CRT resolvió que la información proporcionada por los usuarios al contratar un servicio móvil de pospago antes de la creación del nuevo registro de líneas celulares será suficiente para considerar que esos accesos ya se encuentran vinculados y asociados a la identidad de una persona





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